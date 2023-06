Nazionale donne e Mondiale di calcio in Australia e Nuova Zelanda. Date e orari di tutte le partite dell’Italia femminile: attenzione al fuso orario!

La nazionale donne ha iniziato il lungo percorso di avvicinamento al Mondiale di calcio femminile 2023, in calendario dal 20 luglio al 20 agosto. Ma attenzione perché visto che si gioca in Oceania gli orari delle partite subiranno l’effetto del fuso orario. Cosa vuol dire? Che i match si giocheranno in orari insoliti per l’Italia e più congeniali al continente che ospita il Campionato mondiale femminile.

Di seguito ecco spiegati nel dettaglio tutti gli orari italiani delle partite della nazionale femminile e le ultime news sulle giocatrici convocate.

Mondiali 2023, orari partite gironi della Nazionale donne

Visto che si gioca dall’altra parte del Mondo, una raccomandazione è d’obbligo, fate attenzione agli orari delle partite. Infatti il fuso orario stravolgerà l’agenda degli appassionati che vorranno seguire l’evento in diretta che, per quanto riguarda le Azzurre, sarà garantito dalla diretta sulla RAI così come ufficializzato pochi giorni fa.

Secondo il calendario delle tre partite del proprio girone dei Mondiali, l’Italia giocherà il 23 luglio alle 18 ora locale (contro l’Argentina), il 29 luglio alle 19.30 – sempre ora di Wellington (contro la Svezia femminile) e il 2 agosto, ancora a Wellington alle 19 locali (vs il Sudafrica). Dunque, le partite si terranno nella serata neozelandese, questo significa che ci sono ben 14 ore di fuso orario attivo rispetto all’Italia.

Per dirla in modo più semplice ecco l’orario del calcio d’inizio delle partite della nazionale donne in Italia:

Italia – Argentina, 24 luglio ore 8.00

Italia – Svezia, 29 luglio ore 9.30

Italia – Sudafrica, 02 agosto ore 9.00

Nel video qui allegato un approfondimento che spiega quando gioca la nazionale donne durante il mondiale 2023.

Nazionale Donne, le tappe delle Azzurre per i Mondiali

Per capire meglio in che modo le azzurre giocheranno queste partite, si attende ancora l’elenco finale delle convocate. Infatti, il ritiro di preparazione in vista dei Mondiali di calcio femminile è diviso in due fasi. La prima coinvolge un gran numero di giocatrici ma non tutte saranno chiamate in causa in vista del Mondiale.

Per almeno una quindicina di ragazze si tratterà di fare esperienza importantissima per quello che sarà il loro percorso futuro con la Nazionale. Poi, quando nel gruppo entreranno le giocatrici convocate di Juve e Roma femminile, in una seconda chiamata, il gruppo si consoliderà in vista di quelle che saranno le convocazioni definitive.

Il regolamento del Mondiale prevede la convocazione di non più di 23 giocatrici, almeno tre delle quali dovranno essere portieri, che dovranno essere definite entro e non oltre il 9 luglio. Con la deroga di sostituire le calciatrici fino a 24 ore prima dell’esordio nella competizione, che per l’Italia è il match contro l’Argentina del 23 luglio, di quelle giocatrici che dovessero risultare infortunate o non nelle condizioni di giocare. E che una volta sostituite sarebbero ovviamente escluse dalla rosa. La lista delle giocatrici che prenderanno parte alla seconda fase del ritiro, che resterà fissato a Riscone di Brunico, sarà integrata venerdì prossimo, 23 giugno.

Italia femminile, l’amichevole con il Marocco

Prima dell’inizio del Mondiale però l’Italia ha in programma una partita amichevole. Il match è stato fissato il 1 luglio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara contro il Marocco, squadra anch’essa coinvolta nella fase finale del Mondiale – è inserita nel durissimo girone della Germania che non è conflittuale con il gruppo dell’Italia in caso di accesso alla fase a eliminazione diretta. In pratica, se anche Italia e Marocco dovessero andare molto avanti nel Mondiale, non potrebbero incontrarsi se non in finale. Eventualità che ci si augura ma che è decisamente improbabile.

Quello con il Marocco è un test significativo. Perché la squadra nordafricana è vicecampione d’Africa e ha perso il titolo proprio contro il Sudafrica, la squadra che le Azzurre dovranno affrontare invece nel proprio girone.

In sintesi, abbiamo visto date e orari delle partite della nazionale donne nei mondiali 2023. Ma anche tutte le informazioni sulle giocatrici convocate e l’amichevole prevista prima del torneo continentale femminile. Ma se vuoi restare sempre aggiornato sulla nazionale iscriviti al nostro canale Youtube DSW Calcio femminile.