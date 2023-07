Calciatrici della Juve femminile convocate per i Mondiali di calcio. Ecco quante e quali sono nella lista del CT per giocare le partite del campionato mondiale 2023.

Juve femminile, in questo periodo per le giocatrici è tempo di pensare alla nazionale italiana di calcio e all’evento dell’estate, vale a dire i Mondiali 2023. Molte delle giocatrici che formano la rosa della selezione azzurra militano nella Juventus, una delle squadre più forti in Italia insieme alla Roma donne.

Vediamo allora i nomi delle bianconere convocate dalla nazionale che giocano nel campionato Mondiale donne.

Vedi anche: Juventus femminile calciomercato

Quante sono le giocatrici della Juve in nazionale femminile

Sono 9 in totale le giocatrici della Juventus women convocate dalla CT Bertolini e volate in Nuova Zelanda, sede del ritiro della Nazionale in vista delle partite del girone dei Mondiali.

Tuttavia con la comunicazione dell’elenco ufficiale delle convocate ai mondiali, ci sono state delle sorprese e alcune calciatrici della vecchia signora a sorpresa sono state tagliate dalla lista di Bertolini. Vediamo intanto quali sono le bianconere che giocheranno al Mondiale, per poi passare alle escluse.

Quali sono le giocatrici della Juve ai Mondiali

Ecco la lista completa con i nomi delle calciatrici juventine convocate in nazionale:

Barbara Bonansea , attaccante esterno forse la più dotata dal punto di vista tecnico del reparto offensivo della nazionale femminile.

, attaccante esterno forse la più dotata dal punto di vista tecnico del reparto offensivo della nazionale femminile. Cristiana Girelli, bomber e punto di riferimento anche in azzurro grazie ai suoi goal.

bomber e punto di riferimento anche in azzurro grazie ai suoi goal. Cecilia Salvai, difensore centrale affidabile e con capacità sia in impostazione che in marcatura.

difensore centrale affidabile e con capacità sia in impostazione che in marcatura. Chiara Beccari, giovane attaccante al primo mondiale in carriera

giovane attaccante al primo mondiale in carriera Arianna Caruso , centrocampista dai piedi buoni in grado di garantire fluidità di gioco e inserimenti.

, centrocampista dai piedi buoni in grado di garantire fluidità di gioco e inserimenti. Lisa Boattin, terzino sinistro con un piede educato sia per i cross che per i calci da fermo.

terzino sinistro con un piede educato sia per i cross che per i calci da fermo. Sofia Cantore, attaccante in grado di garantire qualità ed efficacia realizzativa.

attaccante in grado di garantire qualità ed efficacia realizzativa. Valentina Cernoia, centrocampista dotata di un sinistro fatato.

Nella maggior parte dei casi si tratta di giocatrici che fanno parte stabilmente della lista delle convocate del commissario tecnico dell’Italia femminile. Altre invece, come la giovane Chiara Beccari, rappresentano una novità. Tutte però sono accomunate dall’essere sotto contratto con la Juventus FC.

Giocatrici della Juve escluse dalla nazionale

Sono 3 invece le calciatrici in orbita nazionale di calcio femminile, ma escluse dalle convocate ai Mondiali per motivi diversi. In particolare:

Sara Gama , capitano della Juve e dell’Italia femminile esclusa a sorpresa dalla lista delle azzurre chiamate per il campionato mondiale dalla Bertolini. La CT ha motivato questa decisione come scelta tecnica, lasciando molti dubbi però ai tifosi che non si aspettavano l’assenza del simbolo del calcio femminile italiano dalla convocate.

, capitano della Juve e dell’Italia femminile esclusa a sorpresa dalla lista delle azzurre chiamate per il campionato mondiale dalla Bertolini. La CT ha motivato questa decisione come scelta tecnica, lasciando molti dubbi però ai tifosi che non si aspettavano l’assenza del simbolo del calcio femminile italiano dalla convocate. Martina Rosucci , in questo caso non si tratta di una scelta tecnica, ma legata all’infortunio che ha costretto la centrocampista a saltare l’impegno con la nazionale.

, in questo caso non si tratta di una scelta tecnica, ma legata all’infortunio che ha costretto la centrocampista a saltare l’impegno con la nazionale. Eva Schatzer, giovane chiamata durante il pre-ritiro della nazionale italiana prima della partenza per Auckland, ma poi non rientrata nella lista finale delle convocate.

Riassumendo, sono 9 le calciatrici bianconere convocate in Nazionale femminile presenti nell’elenco ufficiale delle convocate in azzurro per giocare la competizione di calcio donne più importante al mondo in programma a luglio 2023.

Vedi anche: Roma femminile le calciatrici convocate ai Mondiali