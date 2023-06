Nazionale calcio femminile 32 convocate per il Mondiale. Elenco calciatrici

Nazionale donne. Ultima corsa verso i Mondiali femminili di calcio 2023 Per l’Italia di Milena Bertolini si tratta di ricompattare il gruppo e fare le scelte definitive in vista della partenza.

Una sola amichevole in programma, sabato 1 luglio con il Marocco allo stadio Mazza di Ferrara. Poi la scelta delle 23 giocatrici che faranno parte della spedizione definitiva.

Nazionale, seconda fase del ritiro

Da oggi la squadra si ritrova a Riscone di Brunico per la seconda e ultima parte del ritiro. Una preparazione sempre meno fisica e sempre più tattica con numerose sessioni di allenamento, partitelle, sedute tecniche. Al momento in ritiro 32 giocatrici a disposizione: undici di loro torneranno a casa allo scioglimento del gruppo di lavoro fissato dopo l’allenamento defatigante di domenica 2 luglio.

Le convocazioni hanno integrato il gruppo di lavoro che si era riunito in ritiro già due settimane fa. Sono arrivate anche tutte le giocatrici di Juventus e Roma che quasi certamente faranno parte della spedizione azzurra titolare. Ma non sono mancate le sorprese: su tutte la mancata convocazione di Sara Gama, capitano della Juventus e della nazionale azzurra che sembrava una delle titolari certe in quello che sicuramente sarebbe stato il suo ultimo Mondiale.

Italia, le scelte di Milena Bertolini

Come detto le giocatrici convocate sono 32, 18 delle quali riconfermate dal primo gruppo. Tra queste le juventine Cernoia e Schatzer e la romanista Glionna che restano in gruppo. Le sei giocatrici ‘tagliate’ dopo questa esperienza in ritiro e che hanno cominciato le loro vacanze sono i difensori Federica Cafferata (Fiorentina) e Angelica Soffia (Milan) la centrocampista Marta Teresa Pandini (Inter) e tre attaccanti, Agnese Bonfantini (Sampdoria), Michela Catena (Fiorentina) e Miriam Chiara Longo (Fiorentina).

L’assenza di Sara Gama è l’unica versa sorpresa in un gruppo che rispetto alle ultime amichevoli è totalmente riconfermato tutte le protagoniste più attese pronte per il grande appuntamento.

L’Italia calcio femminile ha in programma di partire per la propria base operativa in Nuova Zelanda il 5 luglio. Qui inizierà la parte più importante della missione. Serviranno due o tre giorni per smaltire un pesantissimo jet lag e iniziare il lavoro in vista della prima partita ufficiale.

In tutto sono quasi venti giorni di lavoro, assolutamente necessari per completare la preparazione e acclimatarsi a una condizione meteorologica completamente diversa da quella italiana. Ad Auckland in questi giorni piove a dirotto e la temperatura massima è di poco superiore ai 10 gradi.

Italia, le 32 convocate

Con le 14 nuove arrivate e le 18 riconferme sono 32 in tutto le convocate per questa fase della preparazione che si chiuderà domenica 2 luglio. Ci sarà una ulteriore scrematura, cinque-sei giocatrici torneranno a casa.

Il gruppo di 25-26 giocatrici confermate avrà poi un ultimo giorno libero per ritrovarsi a Roma il 4 luglio. Il giorno dopo la partenza per Auckland, il primo allenamento è fissato per l’8 luglio. Il giorno dopo scatta il termine ultimo per confermare la lista definitiva delle giocatrici iscritte nel roster azzurro al Mondiale. Le escluse torneranno a casa, anche se la commissione tecnica azzurra avrà a disposizione fino alle 8 del 23 luglio per fare qualche variazione se ci fossero problemi di natura fisica o infortuni per una delle giocatrici inserita in rosa.

Questa la lista delle convocate al lavoro da oggi a Riscone di Brunico.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

L’amichevole di sabato 1 luglio è fissata alle 18.15, allo stadio di Ferrara. I biglietti sono in prevendita da un paio di giorni. Prezzi popolari e tariffe ridotte per tutti gli sportivi residenti in Romagna.

Vendite aperte fino al giorno della partita quando saranno aperti anche i botteghini di via Cassoli a cominciare dalle ore 15. Confermata anche la diretta televisiva che, dopo la buona notizia delle partite in programma – non meno di 15, con tutte quelle dell’Italia inserite nel cartellone – è confermata su RAI Due.

