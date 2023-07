Finisce a reti bianche l’ultima amichevole delle Azzurre prima di Fifa 2023 contro il Marocco. Questo il nostro LIVE della gara…

Dall’inviato a Ferrara Stefano Benzi

Amici di Donne Sul Web, ultima amichevole per la nazionale di calcio femminile in vista del Mondiale di Calcio di Australia e Nuova Zelanda.

Le Azzurre giocano al Paolo Mazza di Ferrara contro il Marocco, in un test che ha il compito di dare le ultime necessarie a Milena Bertolini per comporre il roster di giocatrici che partirà giovedì prossimo per Auckland.

E’ FINITA – Finisce 0-0 l’ultima amichevole dell’Italia contro il Marocco. Una partita che sicuramente risente della preparazione e della fatica di queste ultime due settimane.

Gara non particolarmente brillante nella quale le Azzurre soffrono di una certa incompiutezza offensiva trovando per altro in Errmichi un portiere di grandissimo valore protagonista di almeno due interventi decisivi. Bene Beccari fino a quando è rimasta in campo. Squadra da rivedere ai Mondiali quando la preparazione sarà al completo…

90’+3 – GIACINTI! Una bella palla tra le linee la mette in area, ma l’attaccante colpisce malissimo e mette sul fondo…

90’+1 – Calcio di punizione messo in mezzo da Cernoia, respinge Errmichi, Bergamaschi di testa mette alto con uno spiovente.

90′ – Quattro di recupero

88′ – Sembrano molto stanche le Azzurre…

87′ – Bella palla di Dragoni per Giacinti sulla quale esce a terra Errmichi, parata in due tempi.

81′ – Bel pallone in mezzo di Bonansea. Ma Errmichi fa buona guarda e allontana…

77′ – Succede poco…

74′ – Altro cambio per l’Italia, Giugliano esce per Cernoia.

73′ – E’ un’Italia un po’ spuntata cui manca sempre qualcosa negli ultimi venti minuti. Senza dimenticare i due strepitosi interventi di Errmichi che al momento valgono il risultato per il Marocco.

72′ – Altra bella dinamica sulla destra di Glionna, molto attiva ma al momento della conclusione Bonansea si allunga troppo il pallone. Peccato…

68′ – Era una buona occasione per l’Italia ma Dragoni è troppo morbida al momento dell’appoggio verso Giacinti.

67′ – Sono 3600 i paganti sulle tribune del Paolo Mazza a Ferrara.

63′ – GRANDE OCCASIONE ITALIA! – Azione a destra di Glionna, prima girata a rete di Bonansea respinta dalla difesa, conclusione splendida di Giugliano e grande intervento di Errmichi… ancora una volta decisiva!

62′ Nel Marocco Saoud per Ouzraoui, pericolossima in avvio.

58′ – Doppio cambio per l’Italia: escono Serturini e Beccari per Bonansea e Glionna.

53′ – Ottima uscita a terra di Durante che anticipa Ayane, schierata ora come unica punta dal Marocco.

52′ – Ammonita Linari per una trattenuta ai danni di Ouzraoui.

51′ – Ancora un appoggio di Beccari per Giacinti, girata a rete debole e centrale, non insidiosa per Errmichi.

49′ – Orsi penetra a destra e dal suo cross arriva la conclusione di Linari, alta sulla traversa.

46′ – CHE PECCATO! – Splendido assist di Beccari per Giacinti che conclude da posizione ravvicinatissima, Errmichi respinge di piede. La migliore occasione dell’Italia fin qui.

Inizia il secondo tempo con diversi cambi nell’Italia: in campo Giacinti, Dragoni, Bergamaschi.

Escono Boattin, Piemonte e Severini.

Nel Marocco entrano Ayane, Lahmari, Al AEhlaj e Badri.

Intervallo – Marocco pericolosissimo con due occasioni di Chebbak, Italia che ha cercato la manovra palla a terra e qualche traversone insidioso trovando però una difesa attenta e organizzata.

45’+2 – FINE PRIMO TEMPO – Un primo tempo faticoso e non facile per la squadra azzurra che chiude sullo 0-0. Un paio di occasioni, ma anche tanta fatica a causa di una preparazione che in queste due settimane ha sicuramente il suo peso da un punto di vista fisico.

Il Marocco in ripartenza è una squadra estremamente insidiosa, soprattutto sull’out di destra.

40′ – Davvero brava Chebbak, che gioca nel campionato marocchino nella squadra delle forze armate: è un ufficiale dell’esercito… Ha 32 anni e con 21 gol in 52 partite è il capocannoniere delle Leonesse.

39′ – RRRRRRISCHIO! – Splendido tiro a giro di Chebbak dal limite, fuori di pochissimo alla sinistra di Durante.

37′ – Altra palla di Caruso da destra, Errmichi anticipa Piemonte e il portiere del Marocco resta leggermente contuso al fianco sinistro.

33′ – Cerca la conclusione dalla distanza il capitano del Marocco Chebbak, palla alta alla destra di Durante.

28′ – Insidiosa palla in mezzo da destra di Redouani; poi altro cross da sinistra di Tagnaout, si copre bene l’Italia.

27′ – Cooling Break: quanto mai opportuno. Lo abbiamo già detto? FA CALDO!

26′ – OCCASIONE ITALIA – Gran palla da destra di Caruso che Beccari incorna sul fondo da ottima posizione…

25′ – E’ aumentato il pubblico: almeno 2500 persone ormai al Mazza.

22′ – Chiude Lenzini su una bella incursione da sinistra della Tagnaout, molto attiva: calcio d’angolo. Nulla di fatto poi dalla bandierina.

16′ – E’ cresciuta molto l’Italia dopo la prima palla gol avversaria. Molto bene Beccari…

13′ – Ancora Boattin da sinistra, bel pallone in mezzo ma Piemonte è sbilanciata al momento della conclusione e mette sul fondo.

12′ – Brava Severini a prendere palla e cercare la conclusione. Palla cventrale che non impensierisce il portiere avversario.

10′ – Boattin al volo! Calcio d’angolo, bella conclusione su un lancio su un bel cross dalla destra di Beccari.

8′ – Un colpo di testa debole raccolto da Errmichi

5′ – Clamorosa palla gol per il Marocco – Jraidi mette Ouzrai in condizioni di battere a rete da posizione comodissima, ma la conclusione finisce di poco a lato alla destra di Durante. Occasione molto pericolosa…

3′ – Il gran caldo non aiuta. Da tenere presente che le ragazze si sono preparate in funzione della temperatura invernale che incontreranno in Nuova Zelanda.

1′ – Italia in bianco, Marocco nella tradizionale divisa rosso-verde.

18.13 – In panchina simbolicamente i genitori delle giocatrici azzurre, un bel messaggio che invita le famiglie a sostenere tutte le ragazze che vogliono giocare a calcio. In Italia sono sempre di più e meritano la massima attenzione e tutto l’appoggio di ogni appassionato.

18.12 – Inno di Mameli cantato a gran voce dalle Azzurre e sostenuto dal battimani del pubblico.

18.10 – Bello l’Inno Sceriffano del Marocco cantato a gran voce dai molti tifosi presenti arrivati da tutta Italia per augurare in bocca al lupo alle Leonesse in vista del loro primo Mondiale.

18.04 – Una annotazione tecnica sulle squadre. L’Italia porta in distinta 26 giocatrici in tutto. Non risultano in rosa Julie Piga, uno dei nomi nuovi legati alla seconda fase della convocazione, Giuliani, Lenzini, Merlo, Robustellini, Schatzer, Simonetti. Entro il 10 luglio la CT Bertolini dovrà decidere le 23 atlete da inserire nel roster definitivo.

17.57 – Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

17.45 – Quindici minuti al fischio d’inizio. Saranno condizioni completamente diverse rispetto a quelle che le Azzurre incontreranno ad Auckland. Qui gran caldo e umidità. Ai Mondiali è inverno, temperatura media tra i 10 e i 12°.

17.34 – FORMAZIONI UFFICIALI – Queste le squadre schierate dai due tecnici

ITALIA – Durante; Orsi, Lenzini, Linari, Boattini; Caruso, Giugliano, Severini, Serturini; Piemonte, Beccari.

A disposizione Schroffenegger, Baldi, Bergamaschi, Glionna, Di Guglielmo, Cantore, Filangeri, Giacinti, Girelli, Bonansea, Bartoli, Dragoni, Greggi, Ceroia, Salvai. (CT. Milena Bertolini)

MAROCCO – Errmichi; Redouani, Mrabet, El Chad, Seghir; Ouzraoui, Kassi, Chebbak, Chapelle; Tagnaout, Jraidi.

A disposizione – Zouahir, Arouaissa, Benzina, Boukhami, Amani, Badri, Mazrouai, Ait Elhaj, Belkasmi, Saoud, Ayane, Bouftini, Gharbi, Lahmari.

Arbitro: Ioanna Allayiotou (Cipro)

17.28 – In campo anche le Azzurre

17.26 – Le prime a scendere in campo per il riscaldamento sono le ragazze del Marocco

17.20 – Sole e caldo a Ferrara, temperatura intorno ai 30°. Si attendono circa 2mila persone con una folta e rumorosa presenza di tifosi del Marocco che festeggiano la prima qualificazione al Mondiale delle Leonesse dell’Atlante