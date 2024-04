Le immagini della bella vittoria contro l’Olanda sono un buon biglietto da visita per la nazionale azzurra di calcio femminile che parte alla volta di Helsinki per affrontare la seconda partita del proprio girone di qualificazione all’Europeo del 2025 in programma in Svizzera. Avversario di turno la Finlandia, match in programma alle ore 18:15 di oggi.

Finlandia-Italia, come seguire la partita

Match : Finlandia-Italia femminile

: Finlandia-Italia femminile quando : 9 aprile 2024

: 9 aprile 2024 orario partita : 18:15

: 18:15 dove si gioca : Töölö Football Stadium – Helsinki (Finlanda)

: Töölö Football Stadium – Helsinki (Finlanda) come vederla: in TV su RAI 2 in diretta, in streaming gratis su Raiplay.

Finlandia-Italia, ultime news

Dopo la splendida partita contro l’Olanda il CT Andrea Soncin sarà chiamato a valutare le condizioni della squadra e, sicuramente, a operare alcuni cambi: molto dispendiosa la vittoria di Cosenza contro le Orange anche dal punto di vista fisico.

La Finlandia, che all’esordio ha perso nettamente in trasferta sul campo della Norvegia, è una squadra non particolarmente tecnica ma dotata di un paio di ottime individualità e, soprattutto, di una grande fisicità. Una squadra atletica, tonica che su un piano puramente energico può anche mettere in difficoltà la squadra azzurra, decisamente molto più dotata sul piano del palleggio e dell’uno contro uno.

Come gioca la nostra avversaria

La Finlandia è diretta dal commissario tecnico Marko Saloranta, nato e cresciuto nello staff della nazionale finlandese. Un tecnico che ormai da 11 anni, prima come assistente, poi come vice e ora come selezionatore ufficiale, lavora con la prima squadra. Si tratta di un allenatore intelligente, di buon senso, cresciuto secondo i dettami della scuola nordica che ha nell’attuale CT svizzero Pia Sundhage uno dei punti di riferimento più significativi.

Saloranta ha studiato calcio nel nostro paese: conosce molto bene il nostro campionato e ha a disposizione una squadra in evoluzione ma estremamente interessante. Tre le giocatrici che vivono qui da noi. Il portiere Korpela, secondo della Roma e titolare indiscutibile delle Helmarit (le Civette Boreali), il difensore del Parma Nora Heroum e la giovane attaccante del Milan Oona Sevenius, quest’anno in prestito al Como.

Alle prese con un ricambio generazionale complicato e con solo poche giovani davvero interessanti – su tutte Lindstrom (19) del London City – la Finlandia si appoggia su una colonna vertebrale decisamente molto consolidata che ha nella sua attaccante Linda Sallstrom, 35 anni, 51 gol in 120 presenze, il suo elemento di maggior spicco. La fase offensiva è sicuramente quella più problematica per le finlandesi alle prese con una certa difficoltà nel creare supremazia e gol nella trequarti avversaria. La squadra contro formazioni più accreditate gioca a fatica e segna poco. Una sola esordiente in questo giro di convocazioni, si tratta della 20enne Anni Hartikainen tesserata in Svezia con il Rosengard e che è stata tenuta fuori nel match dell’esordio perso in Norvegia.

Le parole delle giocatrici della nazionale

Lisa Boattin ha già accantonato la soddisfazione della vittoria contro l’Olanda: “Dopo il fischio finale ci siamo godute il bellissimo successo con i nostri tifosi perché iniziare il girone in questo modo ci ha dato entusiasmo. Ma ora per non rischiare di vanificare tutto dobbiamo conquistare i tre punti anche a Helsinki. Il nostro obiettivo è chiudere il raduno a punteggio pieno. La testa è già al prossimo match”.

La squadra è in un momento di confidenza eccellente: “Lavoriamo con molta serenità – conclude Boattin – il mister ci dà indicazioni semplici ma molto chiare, noi ci fidiamo di quello che ci dice e riusciamo a riportarlo in campo. Siamo un bel gruppo e c’è grande coesione. Sono questi i fattori che ci permettono di esprimerci al meglio e i risultati ci fanno capire che siamo sulla strada giusta”.

Finlandia vs Italia, i precedenti

Sono 12 i precedenti con la Finlandia molti dei quali in amichevole: sei i pareggi, anche le ultime tre partite con le civette si sono concluse in parità, ma il bilancio è sostanzialmente molto favorevole alle azzurre con cinque vittorie e una sola sconfitta, un 3-2 in amichevole nel 2009 ad Helsinki.

Nell’altra partita del girone l’Olanda sarà chiamata a un riscatto immediato dopo la sconfitta contro le azzurre, in casa, contro la Norvegia. Partita che dovremo seguire con particolare attenzione non solo perché la formazione norvegese sarà la nostra prossima avversaria con due sfide ravvicinate, la prima a Oslo (il 31 maggio) e la seconda in Italia (il 4 giugno). Ma anche perché un risultato di parità o un successo olandese sarebbe estremamente favorevole anche per la nostra classifica. Una vittoria in Finlandia consentirebbe alle Azzurre di chiudere questa prima fase di sfide al comando della graduatoria a punteggio pieno con un margine di vantaggio importante sulle dirette avversarie.

Finlandia-Italia, il nostro pronostico

Dando una occhiata a quella che è stata la prestazione della Finlandia contro la Norvegia ma, soprattutto, a quella che è stata l’autorevolissima partita delle Azzurre contro l’Olanda l’unico pronostico possibile è un successo delle azzurre a Helsinki. La Finlandia, neopromossa dalla seconda fascia delle squadre europee a questa fase del girone di qualificazione resta l’anello più debole di un torneo sul quale le azzurre devono assolutamente pensare di concretizzare due successi e sei punti.

Pronostico Finlandia-Italia: 2