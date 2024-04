Nazionale donne-Olanda apre venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18.15 il girone di qualificazione agli Europei 2025 dell’Italia femminile. Le azzurre si trovano contro l’avversario tecnicamente più insidioso – i Paesi Bassi – verso il campionato Europeo in programma l’anno prossimo in Svizzera. Un gruppo duro e selettivo, ma non impossibile per la squadra azzurra che dopo le Orange affronteranno Finlandia e Norvegia.

Per approfondire: Nazionale calcio femminile calendario partite

Avversarie della Nazionale per Euro 2025: l’Olanda

La nazionale olandese è una squadra con la quale vantiamo una lunga storia di amichevoli. Il bilancio è favorevole alle azzurre: 9 vittorie contro i 4 successi olandesi. Per saperne di più sulle nostre avversarie guarda il video dal nostro canale video YouTube.

Il tecnico della nazionale Andries Jonker ha convocato 23 giocatrici presentando tre esordienti assolute: Gwyneth Hendriks e Nina Nijstad (PSV) e il portiere del Twente – capolista del campionato olandese – Danielle de Jong. Assenti Daphne van Domselaar, Vivianne Miedema, la top scorer per eccellenza della squadra orange , Lieke Martens e Jackie Groenen.

Il CT Jonker non si fida dell’Italia: “Il percorso che le Azzurre stanno facendo è sotto gli occhi di tutti. In un girone apparentemente molto equilibrato una prima partita del genere, subito all’esordio, è estremamente insidiosa. Ma il nostro atteggiamento non cambierà…”

Italia-Olanda Euro 2025, dove si gioca e come vederla

Questo match fra Italia femminile e Orange si gioca a Cosenza, al San Vito Gigi Marulla, lo stesso impianto che recentemente ha ospitato la Under 19. La prevendita dei biglietti sta andando discretamente. L’incontro si può guardare gratis in Tv su Rai 2 oppure in diretta streaming su Raiplay.

Formazione Nazionale donne-Olanda

La scelta di Andrea Soncin è stata quella di tornare al gruppo di gioco più consolidato riconfermando in gran parte la squadra che aveva fatto benissimo in UEFA Nations League, arrivando al secondo posto del girone battendo niente meno che la Spagna campione del mondo. Ma ci sono alcune novità.

In base alle ultime news sulla formazione azzurra, il CT ha dovuto subito fare a meno di Annamaria Serturini, costretta da un acciacco a tornare a casa e sostituita da Cecilia Prugna che torna in Nazionale a distanza di due anni dal suo esordio in azzurro.

Oltre al rientro in azzurro di Prugna bisogna sottolineare la prima convocazione di Margot Shore, portiere del Verona, unica rappresentante del campionato di Serie B. In campo però difficilmente scenderanno queste due calciatrici. Di seguito le 11 probabili 11 titolare scelte dall’allenatore per il match Nazionale donne-Olanda (modulo 3-4-3): Giuliani; Bartoli, Salvai, Linari, Boattin, Caruso, Giugliano, Greggi, Bonansea, Piemonte, Girelli.

Soncin: “Percorso di crescita da riconfermare”

Il CT della nazionale di calcio femminile nelle sue dichiarazioni della vigilia sottolinea quanto il progetto azzurro sia una evoluzione costante e continua: “Partire bene contro l’Olanda, la testa di serie più accreditata del nostro girone, sarà ovviamente fondamentale. Ma la Nations League ci ha insegnato anche a essere pazienti, a cogliere le occasioni che si presenteranno lungo la squadra senza mai dimenticare che in un girone così breve e compatto ogni partita potrebbe essere quella decisiva”.

L’Olanda è un avversario formidabile: “Dal punto di vista tecnico – dice Soncin – l’Olanda è una squadra fantastica che dovremo affrontare con molta umiltà. Abbiamo tante soluzioni a disposizione in tutti i reparti. Possiamo pensare di cambiare modulo anche a partita in corso”.

Il nostro pronostico su Italia-Olanda

L’Olanda, finalista mondiale nel 2019, ha tutto per essere una squadra fortissima. Ma l’Italia, soprattutto quella ammirata contro Svezia e Spagna, non ha nulla da temere e può farcela. Vale davvero la pena dare fiducia alla squadra allenata da Soncin.

PRONOSTICO NAZIONALE DONNE-OLANDA: 1X