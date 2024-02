Elena Linari caratteristiche tecniche e fisiche del difensore italiano che gioca nella Roma. Quanto vale, squadre, nazionale e carriera.

Elena Linari è una calciatrice professionista italiana che gioca nel ruolo di difensore nella nazionale donne. Al momento a livello di club è sotto contratto con l’AS Roma femminile, ma nella sua carriera ha vestito diverse altre maglie di squadre sia italiane che straniere.

Data di nascita: 15 aprile 1994

15 aprile 1994 Squadra attuale : Roma femminile

: Roma femminile Luogo di nascita : Fiesole (Firenze)

: Fiesole (Firenze) Scadenza contratto : 30/06/2026

: 30/06/2026 Età: 29 anni

29 anni Altezza: 1,73 m

1,73 m Nazionalità: Italiana

Italiana Posizione in campo : difensore centrale

: difensore centrale Piede preferito : destro

: destro Valore di mercato attuale: 155.000 circa.

Elena Linari convocazioni in nazionale

La giocatrice attualmente è il capitano della nazionale di calcio femminile italiana. Si tratta quindi di una delle leader della formazione azzurra e per questo viene convocate regolarmente dal CT. L’esordio con la maglia dell’Italia femminile lo ha fatto nel 2013 nella partita contro la nazionale spagnola.

Queste invece tutte le competizioni calcistiche a cui è stata convocata e ha preso parte con l’Italia finora:

Qualificazioni mondiali 2015

Qualificazioni Euro 2017

Campionato Europeo 2017

Qualificazioni mondiali 2019

Campionato Mondiale 2019

Qualificazioni Euro 2022

Campionato Europeo 2022

Qualificazioni Mondiali 2023

Campionato Mondiale 2023

Uefa Women’s Nations League 2023-24

Vedi anche: Nazionale calcio femminile italiana calendario

In che squadre ha giocato Elena Linari

Attualmente il difensore italiano è sotto contratto con la Roma women, squadra con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-23, dopo essere arrivata in precedenza dall’Atletico Madrid. Queste tutti i club in cui ha giocato Linari dall’inizio della sua carriera ad oggi:

Firenze, dalla stagione calcistica 2008-09 fino alla 2012-13

dalla stagione calcistica 2008-09 fino alla 2012-13 Brescia, dalla stagione 2013-14 fino alla 2015-16

dalla stagione 2013-14 fino alla 2015-16 Fiorentina, dal 2016-17 fino al 2017-18

dal 2016-17 fino al 2017-18 Atletico Madrid (Spagna), dal 2018-19 fino al 2019-20

(Spagna), dal 2018-19 fino al 2019-20 Bordeaux (Francia) nella stagione 2020-21

(Francia) nella stagione 2020-21 Roma, dalla stagione calcistica 2021 finora.

Riconoscimenti individuali e trofei Linari

Oltre alla vittoria dello scudetto in Serie A, ha vinto anche il campionato femminile spagnolo. Inoltre ha collezionato Coppe Italia e Supercoppa in bacheca.

Ma nella sua carriera Elena Linari ha anche ottenuto i seguenti riconoscimenti personali:

eletta miglior difensore della serie A nella stagione 2022-23

nella stagione 2022-23 inserita nella squadra dell’anno per 3 volte: 2021, 2022, 2023.

Curiosità e vita privata di Elena Linari

La Linari attualmente è iscritta alla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Firenze. Per quanto riguarda la vita privata è fidanzata con una ragazza di nome Francesca, ormai da alcuni anni.

La calciatrice italiana ha una pagina ufficiale Instagram Elena Linari in cui pubblica principalmente foto della usa vita professionale. Vale a dire quando è in campo e gioca con la sua squadra di club oppure con la maglia della nazionale azzurra. Non pubblica invece spesso momenti di svago con compagna e famiglia. Questo in sintesi tutto quello che c’è da sapere su una delle giocatrici italiane più forti in assoluto.

