Sara Gama, quanto vale la calciatrice della Nazionale italiana donne e della Juventus. Età, ruolo, curiosità e origini della capitana azzurra.

Sara Gama è una giocatrice professionista della nazionale di calcio femminile che milita nel campionato di Serie A donne. E’ il capitano della selezione azzurra (e della Juve) e quindi punto di riferimento per le compagne di squadra, in virtù della sua leadership e dell’esperienza maturata sui campi di calcio. Conosciamo allora meglio Sara Gama, un’atleta che oltre per le sue azioni in campo si è fatta conoscere e apprezzare pure per quelle al di fuori.

Data di nascita: 27 marzo 1989

Squadra attuale: Juventus femminile

Luogo di nascita: Trieste

Scadenza contratto: 30/06/2024

Età: 34 anni

Altezza: 1,68 m

Nazionalità: Italia

Posizione in campo: difensore

Piede preferito: destro

Valore di mercato attuale: 65.000 euro circa.

Sara Gama: palmares, presenze e dove ha giocato

La calciatrice che attualmente indossa la maglia numero 3 in nazionale e nella Juventus, nella sua carriera ha vestito diverse casacche, non solo nel campionato italiano ma anche in quello francese. Ecco i club in cui ha giocato e quando:

Tavagnacco , dalla stagione 2006-07 fino alla 2008-09

, dalla stagione 2006-07 fino alla 2008-09 Chiasiellis, dalla stagione 2009-10 alla 2011-12

dalla stagione 2009-10 alla 2011-12 Brescia, nella stagione 2012-13 (la prima volta)

nella stagione 2012-13 (la prima volta) PSG (in Francia) per due stagioni: 2013-14 e 2014-15

per due stagioni: 2013-14 e 2014-15 Brescia, nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 (la seconda volta)

nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 (la seconda volta) Juventus, dalla stagione 2017-18 fino ad oggi.

In carriera ha vinto 6 scudetti (1 con il Brescia e 5 con la Juventus), 3 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Oltre che in questi club Gama gioca con la nazionale italiana di calcio femminile, con cui fino ad ora ha collezionato oltre 130 presenze.

Che origini ha Sara Gama?

La calciatrice è nata a Trieste in Friuli, da mamma italiana e padre congolese. Le origini da parte del padre spiegano quindi i suoi tratti somatici. Fin da piccola Gama voleva fare la calciatrice e ci è riuscita con grandi risultati, diventando il simbolo del calcio femminile, specie grazie alla sua battaglie per i diritti che ha portato le giocatrici a diventare professioniste.

Quanto viene pagata Sara Gama?

Fino a prima di diventare professionista ogni calciatrice in Italia (Gama compresa) poteva guadagnare un massimo di poco superiore ai 30.000 euro. Da luglio 2022 non è più così e ora ogni atleta firma un accordo con la propria società. Sara è sotto contratto con la Juventus attualmente fino al 2024, ma la società bianconera non ha ancora reso noto il suo stipendio attuale.

Saga Gama: vita privata, Instagram e curiosità

Gama è laureata in Lingua e letteratura straniera all’università di Udine e parla 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Inoltre da poco ha superato l’esame per diventare direttore sportivo. Quindi ha già pronto un futuro da dirigente una volta che smetterà con il calcio, ma per ora quel momento è ancora lontano. A riprova delle sue gradi doti anche al di fuori dal campo.

Per quanto riguarda i social network Gama ha un profilo ufficiale Instagram dove posta foto mentre si allena e gioca con la Juve e la nazionale, ma anche momenti di svago. Infine, per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre mantenuto un certo riservo, quindi ad oggi non sappiamo se è fidanzata oppure single.

Abbiamo visto in breve caratteristiche tecniche, palmares, origini e qualche curiosità che forse non conoscevi su Sara Gama. La numero 3 della nazionale italiana e della Juventus però le cose migliori ce le mostra sempre in campo, grazie alla sua grinta in marcatura e nell’impostazione del gioco dalla difesa. Ma come detto Gama ha molto da dire anche al di fuori del rettangolo verde di calcio.

