Gironi Mondiali calcio femminile: contro chi gioca la nazionale donne nel girone. Caratteristiche delle squadre avversarie dell’Italia nel gruppo di FIFA 2023.

Nei gironi Mondiali 2023 la nazionale italiana di calcio femminile prova ad alzare l’asticella rispetto al campionato Europeo. Il FIFA Women’s World Cup 2023 è in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto e l’Italia nel proprio girone affronterà la Svezia, testa di serie, l’Argentina e il Sudafrica.

Conosciamo allora meglio tutte le squadre avversarie nel girone della nazionale italiana al Campionato mondiale di calcio femminile 2023.

Gironi Mondiali 2023: avversarie della nazionale donne

I gironi del campionato mondiale di calcio prevede 32 squadre suddivise in 8 gironi, quindi 4 ogni gruppo. In questo Mondiale femminile l’Italia è inserita nel Gruppo G contro 3 nazionali di valore.

1- La Svezia femminile

La testa di serie del gruppo è la Svezia, squadra che ha davvero tutto per essere considerata una delle superfavorite in vista di gironi Mondiali 2023. La squadra scandinava ha una tradizione straordinaria, una grande organizzazione che ha portato la federazione svedese a organizzare uno dei primi veri campionati di calcio femminile in grado di parametrare il concetto di professionismo, che oggi è diventato uno standard per tutti.

Otto presenze al mondiale, due edizioni organizzate in casa ma – a oggi – solo un secondo posto, come miglior risultato assoluto, nel 2003 quando le Blagult (le gialloblu) persero in finale contro la Germania. La squadra diretta da Peter Gerhardsson è una sintesi perfetta di tecnica, qualità, forza fisica ed esperienza che annovera alcune delle giocatrici più forti del mondo. L’attaccante del Barcellona Fridolina Rolfo e Stina Blackstenius (Arsenal) costituiscono una coppia offensiva micidiale cui si aggiunge Lina Hurtig, oggi all’Arsenal ma fino a poco tempo fa una delle giocatrici della Juventus femminile. Alcune giovani di grande interesse e un paio di veterane probabilmente al loro ultimo mondiale in assoluto. Su tutte Caroline Seger, una delle giocatrici più forti di tutti i tempi, 235 presenze con la maglia della sua nazionale.

Proprio per il suo ruolo guida a livello internazionale, la Svezia è una delle squadre con cui l’Italia ha giocato il maggior numero di partite ottenendo tuttavia ben poche soddisfazioni. L’ultima sfida finì però in parità: era lo scorso anno, Algarve Cup: Azzurre che tennero testa alle quotatissime avversarie perdendo solo ai calci di rigore. L’Italia giocherà con la Svezia, terzo posto assoluto nel ranking FIFA alle spalle di Stati Uniti e Germania e vicecampione olimpica a Tokyo 2020, il 29 luglio nella seconda giornata della fase a gironi mondiali 2023.

2- L’Argentina

L’Italia calcio femminile farà il suo esordio al Mondiale contro l’Argentina, ad Auckland, il 23 luglio. Un match interessante per molti aspetti perché proprio come le azzurre le sudamericane stanno crescendo molto e negli ultimi anni sono riuscite a scalare diverse posizioni nel ranking internazionale FIFA dove oggi sono alla 29esima posizione.

Il confronto con l’Italia ci dice che le Azzurre dovrebbero essere favorite. In realtà l’Argentina, al suo quarto mondiale, come per l’Italia quello 2023 è il secondo consecutivo, è una buona squadra che il tecnico German Portanova coltiva ormai da quasi due anni con discreti risultati. La squadra ha chiuso al terzo posto la Copa America dello scorso anno, sconfitta dalla Colombia in semifinale e vittoriosa nella finalina di consolazione contro il Paraguay. Una squadra che ha puntato molto su amichevoli ambiziose: perdendo con il Canada, oro olimpico due anni fa, ma vincendo e giocando anche benino contro Nuova Zelanda, padrona di casa del prossimo mondiale, e Cile.

Tra le giocatrici di maggior spicco l’attaccante Mariana Larroquette, 20 gol con la Albiceleste e la compagna di reparto Florencia Bosegungo che gioca in Spagna con il Madrid. Oltre a un paio di talenti interessanti a centrocampo come Braun, 21 anni, che gioca in Messico con il Leon, stesso club della Larroquette, Falfan (22) e Benitez. Difesa non insormontabile – sette gol subiti in amichevole recentemente contro la Spagna, ma di notevole esperienza con giocatrici che vantano 20-30 gettoni di presenza.

Un solo precedente ufficiale, lontanissimo. Era il 1971: vittoria azzurra nella finalina per il terzo posto di un Mondiale non ancora riconosciuto dalla FIFA la cui prima edizione ufficiale è di venti anni dopo: 4-0 con una tripletta di Betty Vignotto.

3- Il Sudafrica. gironi mondiali 2023

Come l’Argentina e l’Italia anche il Sudafrica è al suo secondo mondiale consecutivo, che per le Banyana Banyana è anche il secondo in assoluto dopo l’esordio in Francia che si è chiuso con l’eliminazione al termine della fase a gironi mondiali. In questi quattro anni, tuttavia, il Sudafrica è ulteriormente cresciuto cercando di maturare esperienze importanti e consentendo alle proprie migliori giocatrici di giocare tanto all’estero.

I risultati si sono visti nel corso della Coppa d’Africa dello scorso anno che la nazionale sudafricana ha vinto battendo in finale il Marocco. Il CT è Desiree Ellis, giocatrice simbolo per la cultura del calcio femminile nazionale, un’atleta che ha legato tutta la sua vita alla Nazionale prima come atleta e poi come allenatrice. È una delle allenatrici nazionali più longeve, in carica da sette anni. Con le sue 600 presenze in campo da giocatrice è una delle veterane assolute del football mondiale al femminile. Un personaggio davvero straordinario: commentatrice, giornalista, laureata in letteratura e ottima fotografa. Da tecnico ha vinto tutto quello che da calciatrice ha soltanto accarezzato e sfiorato.

Tra le giocatrici del Sudafrica un talento che conosciamo bene, quello di Refiloe Jane, del Sassuolo. Oltre a Linda Motihalo, splendida trequartista in forza al Glasgow City che lo scorso anno ha affrontato la Roma Femminile in Champions League. Una delle squadre più giovani per età media del prossimo Mondiale, ma anche una incognita. Posizione numero 54 del ranking FIFA, il Sudafrica è una squadra non molto conosciuta. Non ci sono precedenti contro le Azzurre, ma da prendere con le molle per la sua fisicità. L’Italia calcio femminile giocherà contro il Sudafrica a Wellington il 2 agosto.

Per approfondimenti e curiosità sulle avversarie nel girone dei mondiali dell’Italia potete guardare questo video presente sul canale Youtube DSW calcio femminile.

L’Italia ai gironi Mondiali 2023 di calcio femminile

Il campionato del mondo è il torneo più importante dell’anno, un momento di grande visibilità ed esposizione per il movimento del calcio femminile italiano. L’obbiettivo della Nazionale di Milena Bertolini è di dare continuità al progetto delle Azzurre dopo la partecipazione al secondo Mondiale consecutivo, risultato mai conseguito dalla nostra Nazionale femminile. Un ottimo risultato.

Ora si tratta di fare meglio rispetto al Mondiale di Francia 2019 che ha visto l’Italia conquistare un sorprendente primo posto nel proprio girone lasciandosi alle spalle niente meno che il Brasile per poi battere la Cina negli ottavi di finale per cedere ai quarti di finale con l’Olanda. Avversario troppo forte per noi le Oranje, un titolo europeo in tasca e che sarebbero poi arrivata in Finale perdendo dagli Stati Uniti.

Già una volta l’Italia aveva conquistato i quarti di finale: ma era nel 1991, durante la prima edizione del Mondiale. Il torneo era poca cosa, 12 squadre e quattro sole partite per le Azzurre che sarebbero uscite ai tempi supplementari contro la fortissima Norvegia.

Vedremo quest’anno dovrà potrà arrivare la nazionale di calcio femminile, ma prima c’è da superare i gironi Mondiali 2023 e vista la forza delle squadre avversarie non sarà facile.

