Mondiali calcio femminile 2023: quali sono le favorite? Quote nazionali donne per la vittoria del campionato mondiale.

Chi sono le favorite dei mondiali di calcio femminile 2023? Manca sempre meno all’inizio del campionato mondiale di calcio donne, ma già da ora si parla delle nazionali femminili più quotate per la vittoria del torneo calcistico più importante. Fra queste, ve lo anticipiamo subito non c’è la nazionale calcio femminile italiana che tuttavia è considerata una delle possibili sorprese.

Ma andiamo con ordine, cerchiamo di capire chi vincerà i mondiali 2023 e chi sono le favorite alla vittoria anche tramite le quote.

Mondiali di calcio femminile, le favorite

La favorita numero 1 per la vittoria dei mondiali femminili di calcio è quella degli Stati Uniti. La nazionale americana ha vinto l’ultima edizione del 2019, battendo in finale 2 a 0 l’Olanda e in precedenza quella del 2015. Di conseguenza si tratta di un selezione che ha già fatto la storia del mondiale e che sicuramente cercherà di ripetersi quest’anno in Australia e Nuova Zelanda.

Tra le altre favorite ci sono i Paesi Bassi, ovvero l’Olanda finalista nell’edizione del 2019. La nazionale orange vanta una lunga tradizione di calcio femminile e sicuramente avrebbe grande interesse a coronare la propria storia calcistica con una bella vittoria ai mondiali.

Poi ecco Germania, vincitrice di ben due mondiali di seguito nel 2003 e nel 2007, Spagna e Francia, due nazionali ben organizzare che possono vantare in squadra alcune fra le calciatrici famosi più forti in attività.

Ma non è tutto, perché c’è anche l’Inghilterra tra le favorite. La selezione inglese è arrivata quarta al mondiale precedente e ha una formazione molto forte che punta senza mezzi termini alla vittoria finale.

Mondiali di calcio femminile, i pronostici delle scommesse

Se parliamo di scommesse, per il bookmaker italiano Lottomatica la favorita al momento è la nazionale femminile degli Stati Uniti. Seguita nell’ordine da Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Australia, Svezia, Olanda e Brasile. Ma per essere più precisi trovate qui tutte le quote delle nazionali favorite alla vittoria finale del campionato mondiale di calcio femminile 2023.

Quelle che vedete sono le probabilità di vittoria attribuite dai quotisti alle diverse squadre in questo momento. Ma come sempre accade le quote delle favorite possono cambiare, in particolare durante l’evento quando si vedranno le reali forze in campo tramite i risultati ottenuti.

Come è messa la nazionale italiana femminile ai Mondiali?

L’Italia donne non è tra le favorite alla vittoria finale del campionato mondiale di calcio, come si può notare dalle quote. Ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo e il fatto che sia quotata la vittoria del torneo da parte delle azzurra (a 50) dimostra che tutto è possibile.

Dunque staremo a vedere. Con la consapevolezza che, per quanto possa suonare retorico dirlo, l’Italia delle azzurre ha già vinto, in un paese come il nostro che non si è mai interessato troppo al calcio femminile e che finalmente inizia ad appassionarsi. Nell’edizione 2019 la squadra allenata da Milena Bertolini è arrivata ai quarti di finale, tra le migliori otto nazionali di calcio al mondo e in questa edizione cercherà di migliorare questo risultato. O perlomeno proverà a raggiungere un traguardo importante per lo sport italiano, ma anche per le donne e per la parità di genere.

Anche se lo ribadiamo sono altre le favorite per la vittoria dei mondiali di calcio femminili 2023. Tuttavia qualunque sia il risultato finale dell’Italia a questo campionato mondiale di calcio, è sicuro che la nazionale femminile avrà un futuro. Perché se lo merita, perché è giusto e perché ha dimostrato la propria abilità.

Per restare sempre aggiornato sui mondiali calcio femminile, segui il nostro canale YouTube dedicato allo sport e al calcio donne.

Vedi anche: Nazionale calcio femminile calendario partite Italia