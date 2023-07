Mondiali di calcio femminile 2023: quali sono le nazionali qualificate agli ottavi di finale? Elenco squadre sicure e previsioni future.

Squadre qualificate agli ottavi dei mondiali femminili 2023, quali sono? Dopo la fase a gironi del campionato mondiale di calcio donne, attualmente in corso, ci sarà quella ad eliminazione diretta, che inizia dagli ottavi di finale, proseguendo poi con i quarti, le semifinali e la finale, che assegnare il titolo. Sono ancora molte quindi le nazionali ancora in corsa per la qualificazioni al prossimo turno.

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 date

Chi si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali?

Sono 16 le nazionali che si qualificano per gli ottavi di finale (due per ogni incontro). Si tratta delle prime due classificate di ognuno degli 8 gironi che si stanno disputando, ovvero le due che ottengono più punti.

In alcuni gruppi conosciamo già le squadre che hanno superato il turno, in molti casi invece bisogna ancora attendere le prossime partite per sapere quali saranno. E’ il caso per esempio della nazionale italiana femminile, ma anche di molte altre formazioni che cercheranno fino all’ultimo di staccare il pass per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Vediamo però intanto la lista aggiornata delle squadre già qualificate per gli ottavi di FIFA 23 finora. A seguire quali altre nazionali potrebbero farcela, in base alle varie combinazioni possibili.

Squadre già qualificate agli ottavi del Mondiale

La Spagna femminile, grazie alle vittorie ottenute nel girone e alle reti realizzate da Hermoso e Redondo, due delle calciatrici presenti nella classifica caponnonieri Mondiale femminile 2023, ha già ottenuto la qualificazione aritmetica agli ottavi.

Qualificato matematicamente agli ottavi del mondiale di calcio donne 2023 anche il Giappone donne, inserito nello stesso girone della Spagna. Per ora l’elenco delle squadre che hanno già raggiunto il passaggio del turno si conclude qui.

Previsioni squadre qualificate agli ottavi di finale del mondiale

Sono 14 quindi i posti ancora disponibili per qualificarsi agli ottavi di finale della coppa del mondo femminile. Anche se non ci sono certezze aritmetiche in molti casi è già possibile pronosticare un elenco delle nazionali che potrebbero centrare l’obbiettivo, guardando le classifiche attuali dei gironi. Ecco quali sono:

USA, squadra campione in carica

squadra campione in carica Olanda, i vicecampioni del mondo in carica

i vicecampioni del mondo in carica Svezia, nazionale forte presente nel girone dell’Italia

nazionale forte presente nel girone dell’Italia Italia femminile , che probabilmente si giocherà la qualificazione nella partita contro il Sudafrica

, che probabilmente si giocherà la qualificazione nella partita contro il Sudafrica Svizzera, squadra solida molto difficile da battere

squadra solida molto difficile da battere Nuova Zelanda, paese ospitante insieme all’Australia

paese ospitante insieme all’Australia Canada, una selezione con giocatrici di qualità, come ad esempio Julia Grosso della Juventus femminile

una selezione con giocatrici di qualità, come ad esempio Julia Grosso della Nigeria, squadra che ha dimostrato la sua forza battendo l’Australia

squadra che ha dimostrato la sua forza battendo l’Australia Danimarca, nazionale ben preparata fisicamente e non solo

nazionale ben preparata fisicamente e non solo Inghilterra, una delle favorite per la vittoria del titolo iridato

una delle favorite per la vittoria del titolo iridato Brasile, la patria del calcio, anche di quello femminile

la patria del calcio, anche di quello femminile Francia, una selezione con tanti calciatrici forti e famose

una selezione con tanti calciatrici forti e famose Germania, una rappresentativa di altissimo livello che punta ad arrivare più avanti possibile ai mondiali.

una rappresentativa di altissimo livello che punta ad arrivare più avanti possibile ai mondiali. Colombia, una delle nazionali sudamericane più attrezzate.

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 chi vincerà favorite

Tutte le squadre qualificate agli ottavi del mondiale femminile 2023

Quelle che abbiamo visto sono le squadre qualificate agli ottavi dei mondiali donne FIFA 23 o le favorite per riuscirci. Tuttavia in base ai risultati dei prossimi incontri potrebbero essere anche altre le nazionali che passeranno il turno.

Ogni giorno vi aggiorneremo al riguardo. Per questo se volete conoscere con precisione tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale del mondiale di calcio femminile 2023 vi consigliamo di tornare qui spesso. Inoltre, per sapere tutte le novità sul calcio femminile, nazionale italiana compresa, potete iscrivervi al nostro canale Youtube dsw calcio femminile.