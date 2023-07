Capocannoniere Mondiali di calcio femminile FIFA 2023. Classifica cannonieri aggiornata dopo ogni partita del campionato mondiale donne.

Capocannonieri mondiale femminile 2023. Chi sono le giocatrici in testa alla classifica dei marcatori, ovvero che hanno realizzato più gol nei mondiali di calcio in corso? E in quale nazionale giocano? Lo vediamo nella seguente tabella con la classifica marcatrici aggiornata quotidianamente, sulla base delle reti e delle statistiche Fifa.

Classifica capocannonieri Mondiale femminile 2023

POSIZIONE GIOCATRICE NAZIONALE NUMERO GOL 1° Ary Borges 3 2° Sophia Smith 2 3° Jenni Hermoso 2 4° Alexandra Popp 2 5° Alba Redondo 2 6° Hinata Mijazawa 2 7° Mina Tanaka 1 8° Klara Buhl 1 9° Cristiana Girelli 1 10° Amalie Vansgaard 1

Marcatori Mondiali femminili 2023

Come si vede dalla classifica marcatori del campionato mondiale donne, attualmente in prima posizione c’è la calciatrice della nazionale brasiliana Ary Borges con 3 reti realizzate tutte in una sola partita. A seguire troviamo la statunitense Sophia Smith che fin qui ha realizzato 2 gol.

A pari merito due calciatrici della fortissima nazionale femminile spagnola, vale a dire Jenni Hermoso e Alba Redondo, entrambe autrici di 2 gol nella larga vittoria delle furie rosse contro lo Zambia. Sempre a quota 2 gol la calciatrice tedesca Alexandra Popp e la giapponese Hinata Mijazawa. Subito dopo c’è un’altra calciatrice nipponica, ovvero Mina Tanaka e la tedesca Klara Buhl con 1 goal fatto.

Non solo calciatrici di nazionalità estera, nella classifica marcatrici c’è infatti anche Cristiana Girelli, attaccante della nazionale di calcio femminile italiana e della Juventus women che finora ha realizzato una rete. Chiude la top 10 dei capocannonieri mondiale femminile 2023 la calciatrice della Danimarca donne Amalie Vangsgaard, anche se a pari merito ci sono diverse altre atlete con 1 goal fatto, che evitiamo di citare per non dilungarci troppo.

Capocannonieri Mondiale femminile, chi vincerà?

Dalla classifica abbiamo già visto molte delle favorite per vincere la classifica dei cannonieri durante il mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. La brasiliana Borges, così come le due giocatrici spagnole e la statunitense Smith hanno molte chance di farcela, anche perché supportate da squadre molto forti, che possono ambire alla vittoria finale del titolo continentale. Visto che dagli ottavi di finale in poi molte nazionali saranno eliminate, le formazioni che si qualificheranno più avanti nel torneo avranno maggiori chance di realizzare più gol e di conseguenza anche le singole giocatrici.

Tuttavia ci sono diverse calciatrici che presto potrebbero rientrare in questa classifica, da cui al momento sono assenti. Per sapere quali sono potete guardare il seguente video sulle 5 Top player, tratto dalla nostro canale Youtube dsw calcio femminile.

In sintesi, abbiamo visto la classifica dei capocannonieri mondiale femminile 2023. La graduatoria delle marcatrici è in costante aggiornamento, visto che si giocano partite dei mondiali praticamente ogni giorno. La speranza è che anche le calciatrici della nazionale italiana (Cristiana Girelli, ma anche Valentina Giacinti o altre) possano stare in questa speciale classifica dei goal segnati.

Ma come visto le favorite alla vittoria finale, per ora sono altre. Tuttavia vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata per non perdere neppure una news sulle giocatrici migliori di FIFA 2023 e di visitare la nostra sezione Mondiali curata dai nostri esperti di sport.

