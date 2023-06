AS Roma donne, quali sono le convocate per il Mondiale di calcio femminile 2023 dalla Nazionale italiana. Nomi e lista aggiornata.

Roma femminile, dopo una stagione calcistica trionfale conclusa con la vittoria dello scudetto in Serie A, per le giocatrici giallorosse è già tempo di pensare ai Mondiali di calcio femminile 2023. Sono infatti diverse le calciatrici della formazione capitolina convocate in Nazionale italiana donne dalla CT Milena Bertolini.

Ecco quante e quali sono le calciatrici dell’AS Roma chiamate per giocare i Mondiali femminili 2023, fra convocazioni ufficiali e da confermare.

Calciatrici Roma femminile convocate per i Mondiali 2023

Al momento la CT Milena Bertolini ha diramato solo un primo elenco parziale con i nomi delle giocatrici convocate per il ritiro pre-campionati del mondo di calcio. Infatti il 23 giugno 2023 ne arriverà un secondo che comprende tutte le calciatrici di Roma e Juve femminile che hanno giocato la finale di Coppa Italia lo scorso 4 giugno e hanno quindi qualche giorno di riposo in più delle altre.

Tuttavia c’è già una calciatrice che fa parte della rosa delle campionesse d’Italia già ufficialmente convocata. Si tratta di Benedetta Glionna attaccante che pur avendo giocato la finale di Coppa Italia non ha beneficiato di un periodo di vacanze, a differenze delle altre giallorosse. In questo caso probabilmente in accordo con l’allenatrice Bertolini.

Calciatrici della Roma donne che saranno convocate

Le altre giocatrici capitoline che con ogni probabilità verranno convocate nella seconda chiamata (in calendario il 23 giugno) e che abitualmente fanno parte della formazione della nazionale calcio femminile Italia sono:

Elena Linari , con un ruolo importante per presenza e fisicità al centro della difesa azzurra

, con un ruolo importante per presenza e fisicità al centro della difesa azzurra Elisa Bartoli , capitana della Roma e punto di riferimento per la fascia destra della difesa italiana femminile

, capitana della Roma e punto di riferimento per la fascia destra della difesa italiana femminile Valentina Giacinti , attaccante che assicura gol e prestazioni in quantità come dimostrato anche nel campionato di Serie A

, attaccante che assicura gol e prestazioni in quantità come dimostrato anche nel campionato di Serie A Manuela Giuliano, centrocampista importante per gestire il gioco con passaggi rapidi e precisi

centrocampista importante per gestire il gioco con passaggi rapidi e precisi Annamaria Serturini, attaccante esterno che garantisce corsa e conclusioni precise in porta

attaccante esterno che garantisce corsa e conclusioni precise in porta Giada Greggi, centrocampista che pur non essendo spesso fra le titolari della nazionale si fa trovare pronta quando chiamata in causa.

Quante calciatrici delle Roma vanno ai Mondiali femminili

Questi i nomi delle 7 giocatrici che militano nell’AS Roma convocate con ogni probabilità per giocare nel campionato del mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, con la maglia azzurra. L’ufficialità delle convocazioni ci sarà nei prossimi giorni e vi daremo tutte gli aggiornamenti nella nostra sezione sport.

Intanto però trovare tutte le date e le info principali sui Mondiali nel video qui allegato, tratto dal canale Youtube di DSW a cui vi invitiamo ad iscrivervi se siete appassionati di calcio femminile.

