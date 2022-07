Roma femminile mercato: acquisti e cessioni

Il calciomercato della AS Roma femminile in vista del prossimo campionato. Ecco chi ha comprato il club giallorosso e chi invece ha lasciato la squadra.

Il calciomercato dell’AS Roma femminile al via: durante la prossima stagione la formazione giallorossa affronterà per la prima volta la Champions League e non vorrà certo farsi trovare impreparata.

Andiamo dunque a mettere ordine tra gli acquisti, le cessioni e i rinnovi della Roma donne.

Acquisti 2022/2023 AS Roma femminile

L’unico acquisto sin qui ufficializzato dalla Roma Women è quello di Carina Wenninger, difensore e capitano dell’Austria proveniente dal Bayern Monaco (in prestito), squadra di cui è la giocatrice con maggior presenze in assoluto. Nata il 6 febbraio 1991, è una centrale di difesa, forte sotto il punto di vista atletico e dotata di un destro educato che le permette di essere una “regista difensiva” di tutto rispetto. Arriva alla Roma con un palmares importante (tre campionati tedeschi, una Coppa di Germania e una Bundesliga Cup con il Bayern Monaco, trofei a cui si aggiunge una Cyprus Cup con la Nazionale austriaca.

I rumors di mercato danno inoltre per fatto l’approdo in giallorosso di Valentina Giacinti, ma al momento non giungono conferme a riguardo.

🟨 ANNUNCIO 🟥 🤝 Carina Wenninger è una nuova calciatrice giallorossa! 🇦🇹 #ASRomaFemminile pic.twitter.com/aNsccvJLUO — AS Roma Femminile 🇪🇺 (@ASRomaFemminile) June 22, 2022

Roma femminile calciomercato: cessioni

Sono tante le giocatrici che nelle scorse settimane hanno salutato la Roma: Valeria Pirone è stata la prima, ma di recente anche Vanessa Bernauer, Milica Mijatovic, Joyce Borini e Rachele Baldi (quest’ultima durante la seconda metà della scorsa stagione era stata ceduta in prestito al Napoli femminile) si sono congedate dal club capitolino.

Il loro futuro non è ancora noto, anche se qualche voce (come quella che vorrebbe Pirone al Parma femminile) è già circolata.

Roma femminile, i rinnovi

Importanti i rinnovi dell’AS Roma ufficializzati negli scorsi mesi: Manuela Giugliano e Giada Greggi si sono infatti legate alla squadra giallorossa fino al 2025, Emilie Haavi fino al 2024 e Andressa Alves fino al 2023.

Così come le calciatrici, anche mister Alessandro Spugna ha rinnovato: per lui contratto fino al 2023.