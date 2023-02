Quanto vale davvero la società Juventus Fc. Dalle azioni al valore della rosa di giocatori e giocatrici. Numeri e previsioni future sulla Juve con o senza penalizzazione.

Quanto vale la Juventus? Per rispondere a questa domanda bisogna prendere in considerazione vari aspetti, legati non solo al valore dei calciatori, ma a tutta la società Juventus Football Club. La Juve come sappiamo è sotto inchiesta per i casi plusvalenze e stipendi degli atleti. Dopo aver subito una penalizzazione di 15 punti in campionato (che però devono ancora essere confermati da un’eventuale sentenza definitiva prossimamente) e dopo le dimissioni del CDA (Ex presidente Andrea Agnelli incluso) le sue azioni sono scese di valore sul mercato.

Così come le prospettive di incassi futuri, visto che parte delle entrate di questa società dipendono dalla qualificazione alle coppe europee. Nonostante questo però la società controllata dal gruppo Exor e dal presidente John Elkann, conserva un valore molto alto, che analizziamo qui di seguito.

Qui trovi tutti i valori delle azioni, ma anche quello dei calciatori che sono dipendenti di questa società. Si, perché anche se i tifosi spesso lo dimenticano la Juve è una società per azioni, quindi funziona come una tradizionale azienda. Di conseguenza ha la necessità di generare utili a ricchezza, a differenza di quanto successo negli ultimi anni. Nel caso specifico queste componenti passano anche dai risultati sportivi.

Ma andiamo con ordine, ecco quanto valgono le azioni delle Juve attualmente e quali sono i valori di mercato delle squadre bianconere (maschile, femminile e giovanile).

Azioni Juventus Football Club SpA, quanto costano

La Juve è una società per azioni controllata dalla Exor. E’ quotata in Borsa Italiana dal 2001. Al 23 febbraio 2023, giorno di realizzazione di questo articolo, il valore di una singola azione è pari a 0,305 euro. Questo significa che comprare un’azione della Juve costa poco più di 30 centesimi e in base al numero di azioni acquistate verrà fuori la spesa totale. Ad esempio comprarne 1.000 costa 305 euro (0,305*1000).

Ovviamente questo vale per il presente, ma il prezzo cambia nel tempo a seconda dell’andamento delle quotazioni in borsa. Di conseguenza fra qualche mese il valore potrebbe essere diverso rispetto a quello attuale. Ma per avere un’idea più precisa di quanto valgono queste azioni in un periodo più esteso, qui trovate lo storico di quelle della Juventus FC negli ultimi 12 mesi. Il grafico è tratto dal sito di Borsa italiana.

Come si vede dal grafico in primavera/estate 2022 le azioni valevano circa 0,39 euro l’una, ma con le dimissioni dei vertici societari dovute alle indagini in corso man mano sono andate scendendo fino addirittura a 0,25 €. Oggi però il valore si è stabilizzato sopra i 30 centesimi, a dimostrazione di una ritrovata fiducia degli investitori, anche grazie agli interventi di John Elkan che ha riorganizzato i vertici societari.

Ma per capire qual è il valore complessivo della società nel mercato azionario, bisogna moltiplicare il valore di una singola azione con il numero totale di quelle in circolazione, ovvero 7.003.990. Per un controvale totale pari a 2.136.216,95 euro (0,305*7.003.990).

Valore di mercato Rosa Juventus FC

Dopo aver analizzato i dati della Juve dal punto di vista della finanza, veniamo ora ai valori dei calciatori della rosa. Numeri che probabilmente risultano più comprensibili anche ai tifosi comuni.

Partiamo dalla stima del valore dei giocatori della Juve prima squadra maschile, tratti dal sito internet di Trasfermarket. In questo momento il valore di mercato dell’intera rosa è pari a 442,30 milioni di euro. Di questi 192,50 milioni di euro si riferiscono agli attaccanti bianconeri, dove spicca Dusan Vlahovic con un valore di mercato stimato pari a 80 milioni di euro, seguito da Federico Chiesa valutato 60 milioni. Il resto è distribuito fra centrocampisti, difensori e portieri.

Ma attenzione perché per conoscere il valore totale delle squadre della Juventus, non è sufficiente prendere in considerazione la sola prima squadra maschile. Infatti, sono parte integrante della società anche la Juventus women e la Juve next gen, di cui vediamo i dati nel prossimo capitolo.

Quanto vale la rosa della Juventus femminile

Il valore attuale di mercato delle giocatrici della Juventus ce li fornisce il sito tedesco soccerdonna. In totale il valore della rosa delle calciatrici bianconere è pari a 1,795 milioni di euro. Decisamente lontano da quello maschile, ma per un motivo ben preciso, le calciatrici della Serie A femminile sono diventate professioniste solo dal luglio 2022. Quindi il loro valore di mercato tenderà a crescere con gli anni.

Fra le giocatrici con valore stimato più alto per le donne troviamo Cristiana Girelli (225.000 euro) e Barbara Bonansea (con 150.000 €).

Infine, c’è la Juventus under 23, che dal 2022 ha assunto la denominazione di Juventus Next Gen, ovvero la seconda squadra della società Juventus, che milita in Serie C. In questo momento stando alle stime di Trasfermaket la seconda squadra della vecchia signora ha un valore di mercato di 10,55 milioni di euro.

Valore Juventus, previsioni future

Abbiamo visto quanto valgono azioni in borsa e giocatori delle 3 squadre che compongono la società Juventus Football Club di Torino. Ragionando in prospettiva futura, visto che negli ultimi anni l’azienda ha chiuso con bilanci pesantemente in rosso, ovvero con spese superiori alle entrate per centinaia di milioni di euro (trovate tutti i dati ufficiali sul sito www.juventus.com) sarà importante contenere le spese e aumentare i ricavi.

Nel primo caso sarà fondamentale abbassare il monte ingaggi dei calciatori, in particolare di quelli della prima squadra maschile. Nel secondo oltre alla capacità di generare ricavi con diritti Tv e vendite di maglie, gadget e biglietti per l’Allianz Stadium, molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. La competizione di calcio più importante d’Europa infatti permette di incassare 15 milioni di euro per la sola qualificazione alla fase a gironi più 2,8 milioni per ogni vittoria ottenuta. In caso di passaggio di turno genera ulteriori ricavi.

Ma al momento per la Juve la qualificazione a questa competizione per la stagione 2023-2024 è difficile, vista la penalizzazione ricevuta in campionato. Tuttavia ai bianconeri resta ancora la speranza che vengano revocati nella sentenza attesa in primavera. Se così non fosse l’unica speranza per la Juve di partecipare alla prossima Champions, passerebbe dalla vittoria dell’Europa League in corso. Cosa tutt’altro che semplice. C’è poi la concreta speranza che in futuro il valore di mercato della Juventus donne cresca in modo esponenziale. Anche se al momento incide ancora poco rispetto al totale, come visto dai numeri.

Ma la situazione è questa e se dovessero mancare i soldi delle coppe la Juventus sarebbe costretta a ridimensionare in modo drastico le sue spese, per non continuare a generare bilanci in perdita. Cosa che John Elkann ha detto di voler evitare per il futuro, andando in controtendenza con quanto fatto negli ultimi anni dall’ex presidente Andrea Agnelli.

Come sappiamo però la Juventus essendo una società di calcio dovrà coniugare i risultati economici con quelli sportivi, cosa ben più difficile che arrivare in Champions l’anno prossimo.

