Qual è la squadra di calcio più preziosa in Serie A? Il Napoli vale poco. Ecco la classifica aggiornata delle squadre che valgono di più in Italia.

Serie A, qual è la squadra di calcio che vale di più? Secondo gli ultimi dati forniti da Forbes fra le società con un valore di mercato più elevato per quanto riguarda rosa e società, non c’è il Napoli campione d’Italia. Può sembrare un paradosso, ma società che quest’anno hanno ottenuto risultati peggiori dei partenopei, come ad esempio la Juve o la Roma, valgono di più. E non sono le uniche.

Ecco allora quali sono le squadre con un valore più alto in Serie A in ordine di classifica e perché, in base alle informazioni che abbiamo raccolto.

Qual è la squadra con più valore in Italia?

E’ la Juventus FC la società di calcio che vale di più fra quelle italiane, piazzandosi all’undicesima posizione nella classifica che prende in considerazione tutti i club europei. Il club bianconero ha un valore corrente stimato dalla prestigiosa testata americana Forbes di 2,16 miliardi di dollari. Ma bisogna notare che la vecchia signora, pur essendo prima fra le italiane, non è nella top 10 continentale. E’ infatti preceduta nell’ordine da: Real Madrid, Manchester United, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Chelsea, Tottenham Hotspur e Arsenal.

Oltre alla Juventus maschile, anche la prima squadra della Juve femminile è quella con un valore più alto, per quanto riguarda il campionato italiano di calcio donne. Fatta questa premessa vediamo ora in che posizione si trovano le altre società calcistiche italiane che valgono di più.

Quali sono e quanto valgono le altre squadre italiane?

Dopo la Juve, la seconda società italiana per valore è il Milan (preceduto da Borussia Dortmund e Atletico Madrid nella classifica). Il club rossonero, di proprietà di RedBird, si piazza in 14esima posizione del calcio europeo, potendo vantare un valore corrente di 1,4 miliardi di dollari.

Due posizioni più giù ecco l’Inter (sedicesima a livello continentale dopo gli inglesi del West Ham). La società del presidente cinese Zhang attualmente vale 1,03 miliardi di dollari. Totale che presumibilmente potrà crescere in futuro grazie alla partecipazione in finale di Champions League 2023.

Chiude questa speciale classificazione fra le italiane la Roma, attualmente al 27° posto dei club che valgono di più in Europa. La società della famiglia statunitense Friedkin vanta un valore corrente pari a 724 milioni di $.

E il Napoli? In base ai dati raccolti da Forbes non rientra nell’elite del calcio europeo, ovvero fra le prime 30 società di calcio con un maggior valore. Quindi nonostante in questo momento la società di De Laurentiis sia alla prese con la festa scudetto per la gioia dei tifosi, al momento non può festeggiare il primato del valore di rosa e società.

Classifica squadre di Serie A con il valore più alto

Riassumendo ecco le squadre di calcio di Serie A che valgono di più, tenendo ovviamente in considerazione solo le italiane. Nell’ordine:

Juventus Milan Inter Roma

Non sappiamo se dietro questo quartetto ci sia il Napoli, ma è presumibile di si. Tuttavia la società campana non è stata inclusa in questa graduatoria europea visto che al momento è fuori dalla top 30 delle squadre più preziose. Neppure Lazio, Atalanta e Fiorentina, ovvero le altre squadre che solitamente partecipano alle coppe europee, sono presenti in questa classifica.

Quindi, come possiamo ben vedere la classifica del valore delle società di calcio italiane è molto diversa da quella della Serie A, a dimostrazione che non sempre la forza economica corrisponde a quella che vediamo sul campo, nel nostro campionato o nelle competizioni internazionali.