Calendario serie A: partite campionato 2021-22. Lista completa e classifica

Calendario serie A 2021-22, tutte le date e le novità sul campionato di calcio. Calendario prossime partite.

Calendario serie A campionato di calcio 2021-22. Dopo una lunga pausa si torna finalmente a parlare di Serie A con la compilazione del nuovo calendario. Anche nella stagione 21-22 si disputeranno un totale di 38 giornate, con 10 partite per ogni turno, per un totale quindi di 380 incontri.

Di seguito il quadro completo del calendario delle prossime gare di Serie A, in base a quanto stabilito dalla Lega calcio.

1° giornata Serie A 2021-22

Bologna-Salernitana 22 agosto 2021 Cagliari-Spezia 22 agosto 2021 Empoli-Lazio 22 agosto 2021 Verona-Sassuolo 22 agosto 2021 Inter-Genoa 22 agosto 2021 Napoli-Venezia 22 agosto 2021 Roma-Fiorentina 22 agosto 2021 Sampdoria-Milan 22 agosto 2021 Torino-Atalanta 22 agosto 2021 Udinese-Juventus 22 agosto 2021

2° giornata Serie A 2021-22

Atalanta-Bologna 29 agosto 2021 Fiorentina-Torino 29 agosto 2021 Genoa-Napoli 29 agosto 2021 Hellas Verona-Inter 29 agosto 2021 Juventus-Empoli 29 agosto 2021 Lazio-Spezia 29 agosto 2021 Milan-Cagliari 29 agosto 2021 Salernitana-Roma 29 agosto 2021 Sassuolo-Sampdoria 29 agosto 2021 Udinese-Venezia 29 agosto 2021

Serie A partite, date inizio e fine

Queste le partite previste per le prime due giornate del campionato di Serie A stagione 2021-22, in programma rispettivamente il 22 agosto 2021 e nel fine settimana successivo. A seguire ci saranno tutte le altre, con la fine del torneo prevista per il 22 maggio 2022.

La novità di quest’anno riguarda il fatto che il girone d’andata e quello di ritorno non avranno lo stesso ordine. Quindi nella prima giornata di andata e in quella di ritorno non si disputeranno le stesse partite a campi invertiti, come fatto fino ad ora, ma ci sarà un nuovo sorteggio per stabilire gli incontri.

Restano invece i 5 turni infrasettimanali distribuiti durante l’anno e i numerosi anticipi e posticipi, con fasce orarie che vanno dal venerdì sera al lunedì, studiati per agevolare la trasmissione delle partite in tv.

Serie A 2021-22 classifica e risultati

Sono 20 le squadre che andranno a comporre la nuova classifica in base ai risultati ottenuti e ai punti guadagnati. Come sempre la lotta al vertice sarà agguerrita, con l’Inter campione d’Italia in carica che punta a difendere il titolo e altre squadre come Milan, Juventus e Atalanta pronte a dare battaglia per vincere il campionato.

Ma attenzione a non sottovalutare altri club come Roma, Napoli e Lazio che pure intendono giocarsi le proprie carte per il titolo o almeno per ottenere la qualificazione alle coppe europee. Poi come sempre le altre squadre lotteranno verosimilmente per la salvezza o per raggiungere la migliore posizione possibile.

In sintesi la classifica del nuovo campionato permetterà di conoscere chi vincerà lo scudetto 21-22. Ma anche le squadre che parteciperanno alle coppe Europee 2022-23 (Champions League, Europa League e Conference League) e quelle che invece retrocederanno in Serie B.

Queste sono tutte le informazioni utili su calendario partite serie a 2021-22, sulla base delle decisioni prese della Lega Calcio.

