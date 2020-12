Milan serie a 2020-2021. Tutte le date e orari delle partite della squadra rossonera fino al termine della stagione.

Il calendario del Milan. La squadra rossonera prima in classifica, punta a interrompere l’egemonia della Juventus, che dura da dieci anni in Serie A. La partenza del Milan in questo campionato è stata straordinaria, quindi per sapere se i rossoneri potranno vincere lo scudetto, non resta che seguire tutte le sue prossime partite.

Date partite Milan 2020-21 Seria A: ecco quando gioca

Ecco tutte le prossime partite del Milan nel calendario serie a 2020/2021, con ogni variazione di calendario tra anticipi e posticipi.

Dicembre Milan-Parma domenica 13 dicembre 20.45 Genoa-Milan mercoledì 16 dicembre 20.45 Sassuolo-Milan domenica 20 dicembre 15.00 Milan-Lazio mercoledì 23 dicembre 20.45 Gennaio Benevento-Milan domenica 3 gennaio 20.45 Milan-Juventus mercoledì 6 gennaio 20.45 Milan-Torino domenica 10 gennaio 15.00 Cagliari-Milan domenica 17 gennaio 15.00 Milan-Atalanta domenica 24 gennaio 15.00 Bologna-Milan domenica 31 gennaio 15.00 Febbraio Milan-Crotone domenica 7 febbraio 15.00 Spezia-Milan domenica 14 febbraio 15.00 Milan-Inter sabato 20 febbraio 15.00 Roma-Milan domenica 28 febbraio 15.00 Marzo Milan-Udinese mercoledì 3 marzo 15.00 Verona-Milan domenica 7 marzo 15.00 Milan-Napoli domenica 14 marzo 15.00 Fiorentina-Milan domenica 21 marzo 15.00 Aprile Milan-Sampdoria domenica 4 aprile 15.00 Parma-Milan domenica 11 aprile 15.00 Milan-Genoa domenica 18 aprile 15.00 Milan-Sassuolo mercoledì 21 aprile 15.00 Lazio-Milan domenica 25 aprile 15.00 Maggio Milan-Benevento domenica 2 maggio 15.00 Juventus-Milan domenica 9 maggio 15.00 Torino-Milan mercoledì 12 maggio 15.00 Milan-Cagliari domenica 16 maggio 15.00 Atalanta-Milan domenica 23 maggio 15.00

Il calendario di serie A, che ha subito numerosi adeguamenti dall’inizio della stagione a causa della pandemia coronavirus e dei conseguenti rinvii, prevede sei turni infrasettimanali e tre sole soste dedicate agli impegni della Nazionale, che si sta preparando agli impegni di Europeo e Olimpiadi.

Milan scudetto 2021 classifica Serie A

Attualmente la squadra allenata da Stefano Pioli è in testa alla classifica di Serie A, con merito. Per questo i tifosi dei rossoneri sperano che Ibrahimovic e compagni possano continuare così e vincere il tricolore.

Il Milan non vince lo scudetto dalla stagione 2010-11, quando era allenata da Massimiliano Allegri. Dopo tanti anni passati nelle posizioni di rincalzo ora però i rossoneri sembrano credere alla possibilità di tornare a vincere il titolo di campioni d’Italia.

Per riuscirci però la squadra rossonera dovrà fare i conti con le avversarie che la inseguono in classifica. Si tratta dell’Inter, che l’anno scorso ha già sfiorato il titolo, ma soprattutto della Juventus. I bianconeri sono indietro dopo un inizio di stagione difficile, ma restano pur sempre i campioni in carica, capaci di vincere 9 scudetti consecutivi.

Tuttavia i giocatori del Milan si sono dimostrati all’altezza fino ad ora e se dovessero continuare così, il sogno scudetto non è poi così proibito. Con il trascorrere delle partite di serie A in calendario e l’evoluzione della classifica capiremo se sarà davvero così.

