Milan Champions League 2021-22. Calendario partite

Milan, sorteggio e avversarie Uefa Champions League 2021-22. Ecco quando giocano i rossoneri in champions. Date partite girone.

Milan Champions League 21-22. Il sorteggio avvenuto ad Istanbul ha riservato un girone di ferro per i rossoneri, tornati a giocare in questa competizione dopo 7 anni di assenza dall’ultima volta.

Vediamo allora quali sono le avversarie del Milan e quando si giocano tutte le partite di Champions 2021-22.

Calendario Milan Champions League 2021 2022

I rossoneri sono stati inseriti nel gruppo B con i seguenti avversari:

Atletico Madrid (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Nel sorteggio il Milan era in quarta fascia, ovvero la più bassa, vista l’assenza dalle coppe negli ultimi anni (Europa League parte). Per questo era molto probabile finisse in un girone di ferro e così è stato. Nonostante questo club e squadra sono convinti di poter dire la loro in tutte le partite che si disputeranno da qui a dicembre. Ecco quindi il calendario delle prossime partite del Milan in Champions League.

Milan - Atletico Madrid 14/15 settembre * Porto - Milan 28/29 settembre * Milan - Liverpool 19/20 ottobre * Liverpool - Milan 2/3 novembre * Milan - Porto 23/24 novembre * Atletico Madrid - Milan 7/8 dicembre *

*date e ordine provvisori, in attesa di ufficializzazione Uefa

Champions League 2021-22 Milan, regolamento

Come sempre, i diavoli giocheranno 3 gare in casa, ovvero allo Stadio San Siro di Milano e altrettante fuori, negli stadi delle avversarie. I calciatori alleanti da Stefano Pioli dovranno dare il massimo per provare a superare il turno, vista la caratura degli avversari.

In base al regolamento solo le prime due classificate di ogni gruppo accedono agli ottavi di finale. La terza classificata invece potrà ancora competere per l’Europa League (la seconda coppa europea per importanza). Infine, l’ultima sarà eliminata da ogni coppa europea per la stagione in corsa.

Milan Champions League 2021-22 risultati e classifica

A determinare il proseguo del torneo sarà la classifica del girone, sulla base dei punti ottenuti nelle 6 partite da giocare. Per questo già dalla prossima gara i risultati ottenuti saranno fondamentali per sperare di accedere alla fase ad eliminazione diretta, che proseguirà fino alla finale in programma a maggio 2022.

Ricordiamo che il Milan è la società italiana che ha vinto più volte questa competizione, potendo vantare ben 7 Champions. L’ultima di queste risale al 2007, quando la squadra era allenata da Carlo Ancelotti. Magari i rossoneri hanno voglia di provare a rinfrescare questo successo datato qualche anno fa, anche se la missione sembra difficile.

Staremo a vedere se la squadra riuscirà ad andare avanti nella competizione e a cercare di trionfare nuovamente in Europa. Per avere una risposta in merito non bisognerà altro che attendere le prossime partite del Milan in calendario nella Champions League 2021-22.

