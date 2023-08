Champions League 2023-2024, quando cominciano i gironi. Date partite, sorteggio, fasce e possibili avversarie delle squadre italiane qualificate in Champions.

Quando inizia la Champions League 2024? Ecco tutto quello che devi sapere sulla nuova edizione della Champions: quando cominciano i gironi, quando c’è il sorteggio e come funziona. Ma anche le fasce e dove vedere le partite che interessano le squadre qualificate in Champions 2023/24.

Quando inizia la Champions League? Date partite gironi

La Uefa Champions League 2023 2024 comincia martedì 19 e mercoledì 20 settembre, con la prima giornata degli 8 gironi (4 giocano il martedì sera e altri 4 il giorno dopo). A seguire ci saranno tutte le altre partite del girone (in totale 6), che si svolgeranno fino alla metà di dicembre e determineranno quali squadre si qualificano agli ottavi di finale (le 16 che si classificano nei primi 2 posti di ciascun girone).

Queste in breve tutte le date delle prossime partite dei gironi di Champions 2023-24:

1a giornata: 19-20 settembre

2a giornata: 3-4 ottobre

3a giornata: 24-25 ottobre

4a giornata: 7-8 novembre

5a giornata: 28-29 novembre

6a giornata: 12-13 dicembre

Quando si fanno i sorteggi di Champions 2023/24, gironi

Per sapere quali squadre si affronteranno nei gironi di Champions e quali sono le avversarie delle italiane (Napoli, Inter, Milan e Lazio) bisogna attendere il sorteggio UEFA in programma il 31 agosto 2023. Quindi al momento non si sa ancora contro chi giocheranno le squadre italiane in Champions, tuttavia ci sono già delle indicazioni preziose relative alle fasce.

Fasce sorteggio Champions League 2023/2024

Sono 4 in totale, ognuna delle quali contiene 8 squadre, per un totale di 32 partecipanti. I club inseriti in una fascia non possono incontrare quelli presenti nella stessa lista, ma solo quelle delle altre 3 se non sono della stessa nazione. Ecco quali sono le squadre fascia per fascia, italiane incluse, come stabilito dal sito ufficiale UEFA.

Prima fascia

Qui troviamo le squadre che hanno vinto il proprio campionato, la Champions o l’Europa League. Quindi:

Barcellona (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Napoli (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Benfica (Portogallo)

PSG (Francia)

Siviglia (Spagna)

Feyenoord (Olanda)

Seconda fascia

Borussia Dortmund (Germania)

Real Madrid (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Atletico Madrid (Spagna)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Arsenal (Inghilterra)

Inter (Italia)

Terza fascia

Milan

Salisburgo

Lazio

Stella Rossa

altre quattro da determinare in base ai preliminari di Champions in corso

Quarta fascia

Lens

Newcastle

Union Berlino

altre cinque da determinare in base ai preliminari di Champions in corso

*Celtic (Scozia) e Real Sociedad (Spagna) sono già qualificate ma resta da stabilire se entreranno in terza o quarta fascia.

Dove vedere la Champions League 2024

Anche per la stagione 2023-2024 le partite dei gironi di Champions League, ma anche quelle ad eliminazione diretta dagli ottavi fino alla finale si potranno guardare su:

In tutti e 3 i casi è necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere i match di coppa campioni, in altre parole bisogna. Tuttavia alcune partite saranno visibili gratis su Canale 5 (una per ogni turno che si gioca di martedì sera). Al momento non si sa ancora di quali partite si tratta.

In sintesi, abbiamo visto quando inizia la Champions League 2023-2024. Dopo i sorteggi le italiane conosceranno le avversarie (in base alla fascia in cui sono inserite), ma anche date o orari di ogni singolo incontro. Tutti i tifosi non vedono l’ora di guardare le partite della coppa europea più importante per club.

