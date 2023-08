Calendario Napoli Champions League 2023 2024. Quando gioca il Napoli in Champions: sorteggio girone, fasce, date, orari e risultati delle partite degli azzurri.

Napoli Champions 2023-2024, contro chi gioca il Napoli in UEFA Champions League? Ecco quali sono le prossime partite degli azzurri nei gironi di coppa dei campioni, con date, orari e sede dei match dei partenopei.

Prossima partita Napoli Champions 2023-24

Le prossime partite del Napoli Calcio in Champions si conosceranno dopo il sorteggio dei gironi di Uefa Champions League in programma il 31 agosto 2023. Di conseguenza in questo momento non sappiamo quali sono le avversarie del SSC Napoli. Tuttavia conosciamo già in quali date ci saranno i prossimi incontri del Napoli nelle coppe.

Gli incontri degli azzurri nel girone di Champions League sono 6 in totale e in base al calendario Napoli Champions si giocheranno:

martedì 19 o mercoledì 20 settembre

martedì 3 o mercoledì 4 ottobre

martedì 24 o mercoledì 25 ottobre

martedì 7 o mercoledì 8 novembre

martedì 28 o mercoledì 29 novembre

martedì 12 o mercoledì 13 dicembre.

Giorni e orari di ogni partita del Napoli saranno ufficiali sono dopo il sorteggio dei gironi di UEFA Champions League.

Fasce sorteggio Napoli Champions League 2023/2024

Come visto il calendario Napoli Champions dipende dai sorteggi UEFA. La società campana è inserita in prima fascia dopo che ha vinto lo scudetto nella stagione calcistica 2022-23. Questo significa che si trova nella fascia migliore possibile e incontrerà un avversario per ognuna delle altre (seconda, terza e quarta), ad eccezione delle italiane, visto che i derby in questa fase della competizione non sono consentiti.

Ecco allora quali sono le squadre qualificate in Champions presenti nella seconda, terza e quarta fascia, ovvero quelle che può affrontare il Napoli nel girone:

Fascia 2 : Real Madrid, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Porto, Lipsia

: Real Madrid, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Porto, Lipsia Fascia 3 : Salisburgo, Stella Rossa, Celtic, Real Sociedad (più altre da definire)

: Salisburgo, Stella Rossa, Celtic, Real Sociedad (più altre da definire) Fascia 4: Newcastle, Lens, Union Berlino (più altre squadre da definire).

Classifica Napoli Champions League e risultati

Una volta determinate le squadre avversarie del Napoli in Champions League inizieranno le 6 partite in programma. Come di consueto ogni incontro mette in palio 3 punti per la vittoria, 1 in caso di pareggio e 0 per le sconfitte. Quindi la classifica del girone del Napoli in Champions si formerà in base ai risultati ottenuti in tutte le partite del gruppo. Al momento, visto che la Champions non è ancora iniziata, non c’è ancora nessuna classifica aggiornata.

E come si qualifica il Napoli agli ottavi di finale di Champions 2023-2024? Arrivando fra le prime due nel suo girone al termine delle 6 giornate in calendario.

Dove vedere il Napoli in Champions in Tv e streaming

Per guardare tutte le partite dei campioni d’Italia in Champions League 2023-2024 è necessario sottoscrivere diversi abbonamenti alle pay tv. In particolare, i big match del Napoli Calcio in calendario di mercoledì sera, verranno trasmessi in esclusiva su Amazon Prime Video a pagamento.

Viceversa in altri casi le gare di Champions sempre del mercoledì oppure del martedì sera saranno trasmesse su Infinity e Sky, per entrambi serve un abbonamento. Tuttavia esiste un caso in cui si può vedere la partita del Napoli in Champions gratis, ovvero quando giocherà di martedì sera e verrà trasmessa in chiaro e in diretta su Canale 5.

Quanto costa l’abbonamento Napoli Champions?

In alternativa, se volete guardare le partite degli azzurri live allo stadio Maradona di Napoli, potete acquistare un abbonamento Napoli Champions. Come funziona? Al momento è possibile acquistare un abbonamento FULL sul sito ufficiale del Napoli calcio che consente di vedere tutte le partite di Serie A, le 3 del girone di Champions e la Coppa Italia.

Questi attualmente i prezzi dell’abbonamento per vedere tutte le gare del Napoli, girone di Champions incluso, in base ai settori dello Stadio Maradona.

Abbiamo visto il calendario partite del Napoli in Champions League 2023/2024. In attesa di conoscere le avversarie sappiamo già le date degli incontri di coppa e come vederli in Tv o allo stadio.

