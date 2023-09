Partite del Napoli in Coppa Italia 2024, quando gioca. Ecco quali sono i possibili avversari degli azzurri. Tabellone e date degli incontri dagli ottavi alla finale.

Napoli Coppa Italia, già definito il tabellone della coppa nazionale di calcio maschile 2023/24 che vedrà scendere in campo la squadra partenopea dagli ottavi di finale in poi. E quindi chi può affrontare il Napoli nella prossima partita di Coppa Italia? E se passa il turno quali sono le possibili avversarie degli azzurri ai quarti, in semifinale e finale? Ne parliamo in questo articolo con le date di tutte le partite dell’SSC Napoli in Coppa.

Calendario partite Napoli Coppa Italia 2023-2024

La prossima partita della formazione campana in Coppa Italia si gioca il 19 dicembre 2023 alle ore 21:00. Si tratta degli ottavi di finale, fase della competizione dove sono già qualificate le squadre che hanno terminato il campionato di Serie A 2022-23 nelle prime otto posizioni (le cosiddette teste di serie).

Ovviamente il Napoli Calcio avendo vinto lo scudetto è fra queste e ha il diritto di giocare in casa la gara secca ad eliminazione diretta negli ottavi di Coppa Italia 23-24. Si gioca quindi presso lo Stadio Maradona, contro un avversario ancora da definire, ma già individuabile come spiegato nel prossimo capitolo.

Napoli coppa Italia 2024 tabellone: dagli ottavi alla finale

In base al tabellone di Coppa Italia e alle gare dei 32° di finale già disputate, gli azzurri agli ottavi del torneo di calcio maschile, incontreranno la vincente di Torino-Frosinone. Partita dei 16° di finale in programma il 2 novembre 2023, da cui uscirà l’avversaria dei partenopei agli ottavi. Di seguito l’intero tabellone della 77a edizione della coppa nazionale.

In caso di qualificazione, che si ottiene vincendo la partita degli ottavi nei 90 minuti regolamentari oppure ai supplementari o ai rigori, possibile Napoli-Juve ai quarti di finale (in programma il 31 gennaio 2024). Questo se i bianconeri dovessero battere Salernitana o Sampdoria agli ottavi.

Allo stesso modo in caso di ulteriore passaggio del turno gli azzurri potrebbero incontrare Roma o Lazio in semifinale. Questa è l’unica fase del torneo in cui la qualificazione alla finale si gioca su 2 partite, andata e ritorno (rispettivamente il 3 e il 24 aprile 2024). Infine, in caso di arrivo in finale, il Napoli potrebbe affrontare Milan o Inter, se una delle milanesi riuscisse a qualificarsi vincendo le proprie partite, il 15 maggio 2024.

Date partite Napoli Coppa Italia e previsioni avversarie

Quindi ricapitolando ecco tutte le date in cui si giocano le partite di Coppa Italia fino alla finale. E le possibile avversarie del Napoli in caso di qualificazione turno per turno:

Ottavi di finale: Napoli vs Torino o Frosinone, il 19 dicembre 2023

Quarti di finale: il 31 gennaio 2024 (possibile Napoli-Juventus in caso di qualificazione)

Semifinale: andata il 3 aprile 2024, ritorno il 24 aprile 2024 (possibile Napoli-Roma o Lazio in caso di passaggio del turno)

Finale: 15 maggio 2024, possibile Napoli-Inter o Milan (se dovessero qualificarsi).

Quante Coppe Italia ha vinto il Napoli calcio?

Il Napoli ha vinto 6 volte la principale coppa calcistica italiana. L’ultima coppa Italia vinta dagli azzurri risale alla stagione calcistica 2019-2020 quando la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso sconfisse in finale la Juventus di Maurizio Sarri ai calci di rigore, dopo il pareggio maturato nei tempi regolamentari e supplementari.

Ecco quando ha vinto la Coppa Italia il Napoli durante la sua storia:

1961/1962

1975/1976

1986/1987

2011/2012

2013/2014

2019/2020

Dopo il terzo scudetto conquistato nella stagione calcistica 2022/2023, quella in corso sarà l’annata giusta per vincere la settima coppa Italia della storia per il Napoli? Le possibilità ci sono, ma lo sapremo solo nei prossimi mesi, in base ai risultati ottenuti dalla formazione campana nelle prossime partite di Coppa Italia Frecciarossa 2024.

