Calendario ufficiale partite SSC Napoli in campionato. Date e orari di tutte le partite del Napoli. Contro chi gioca le prossime partite di Serie A 2023-24.

Il calendario Napoli Serie A stagione calcistica 2023/2024 è stato svelato dal sorteggio effettuato dalla Lega Calcio. I campioni d’Italia sono attesi da partite molto interessanti fin da inizio Serie A 2023-24 in programma il fine settimana del 19-20 agosto. Ma poi anche in tutti gli altri match successivi.

Quando gioca il Napoli, partite Serie A 2023

Ecco allora date o orari di tutte le prossime partite del Napoli in campionato.

Partita Data e ora FROSINONE

NAPOLI

20 agosto orario da definire NAPOLI

SASSUOLO

27 agosto orario da definire NAPOLI

LAZIO

3 settembre orario da definire

Quali sono le partite che deve giocare il Napoli

Come si vede dalla tabella la prima giornata il Napoli campione affronta il neopromosso Frosinone. La partita si giocherà in trasferta, vale a dire nello stadio di casa dei ciociari, il Benito Stirpe. I giocatori del Napoli dovranno fare attenzione a non sottovalutare gli avversari che hanno vinto il campionato di Serie B solo pochi mesi fa e quindi saranno entusiasti di affrontare i campioni del massimo torneo di calcio maschile italiano.

Nelle successive due giornate invece il calendario Napoli Serie A 2023-24 prevede 2 partite consecutive allo Stadio Maradona di Napoli. Nella seconda giornata contro il Sassuolo (il 26 o il 27 agosto) squadra emiliana sempre in grado di sorprendere gli avversari. Mentre nel terzo turno contro la Lazio (il 2 o il 3 settembre) ossia la quadra arrivata seconda nello scorsa stagione.

A seguire tutti gli altri incontri fino alla 38a giornata, l’ultima del campionato di calcio italiano. Gli orari delle partite non sono ancora noti, ma saranno comunicati prossimamente dalla Lega calcio.

Dove si può vedere la prossima partita del Napoli?

Le partite del Napoli in Serie A si possono vedere solo pagando un abbonamento alle pay Tv. In particolare, in caso di conferma di quanto successo nella stagione calcistica 2022/2023 le partite dei partenopei in campionato si potranno vedere tutte su Dazn. Mentre su Sky ci saranno solo alcune delle partite del Napoli, salvo novità dell’ultima ora per quanto riguarda i diritti Tv del calcio fino al 2027 non ancora assegnati.

Non sarà invece possibile guardare la partite di campionato del Napoli gratis in Tv in alcun modo. Infine, per completezza d’informazione, le partite di Champions League dei campani verranno trasmesse su Sky, Infinity o Amazon Prime Video a seconda dei casi.

Quante vittorie ha fatto il Napoli in Serie A

La società del presidente De Laurentiis ha vinto 3 scudetti fino ad oggi nella sua storia calcistica. L’ultimo tricolore è arrivato di recente, a maggio 2023 sotto la guida di mister Luciano Spalletti. Ricordiamo tutti la festa scudetto che ha riempito di entusiasmo la tifoseria partenopea presente non solo allo stadio Maradona e nel capoluogo campano, ma praticamente in tutta Italia.

In precedenza invece gli altri 2 scudetti vinti dall’SSC Napoli calcio erano arrivati:

nel campionato italiano 1989-1990 il secondo

nella stagione 1986-87 il primo.

Ma durante la stagione calcistica 2023/2024 il Napoli vuole vincere il 4° scudetto della sua storia. Ovviamente sarà difficile ripetersi, ma la squadra ora allenata dal tecnico francese Rudi Garcia ha la qualità e la forza per riuscirci. Tuttavia per centrare questo ambizioso obbiettivo bisognerà vincere quante più partite possibile, a partire dalla prossime previste dal calendario Napoli Serie A 23-24 e arrivare al primo posto in classifica a fine stagione. Non sappiamo se gli azzurri ci riusciranno, ma sicuramente sono una delle squadre favorite per la vittoria del campionato di calcio italiano.

