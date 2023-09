Il Napoli può vincere lo scudetto? Dipende dai risultati. Ecco come perde o vince lo scudetto il Napoli e perché. Simulazioni e probabile classifica Serie A.

Il Napoli ha già vinto lo scudetto nel campionato di Serie A della scorsa stagione. Tuttavia nel campionato 2023/2024 ci sono una serie di motivi che ci fanno pensare che l’SSC Napoli non vincerà di nuovo il tricolore. In altre parole i campioni d’Italia in carica al momento non sono i favoriti per la vittoria del torneo.

Vediamo allora in questo articolo tutte le combinazioni possibili e le ragioni per cui il Napoli vince o perde lo scudetto 2023-2024.

Perché il Napoli può perdere lo scudetto: 3 motivi

Guardando la classifica Serie A attuale il Napoli è addirittura al 5° posto e già con 5 punti di distacco dalla vetta. Di conseguenza al momento sembra difficile che il Napoli possono difendere la scudetto vinto nella stagione calcistica 2022-23 e i motivi sono i seguenti:

l’Inter, che ha dimostrato di essere una squadra forte e ha preso la testa della classifica fin dalla prima giornata, quindi per ora è la favorita numero 1 per la vittoria dello scudetto. La mancanza di un punto di riferimento in panchina come Luciano Spalletti in panchina, ora sostituito da Rudi Garcia che però finora non è riuscito a dare un’identità di gioco alla squadra, che sembra aver smarrito le certezze dello scorso anno. Il mercato estivo della società non all’altezza. Ad esempio con la mancata adeguata sostituzione del perno della difesa dello scorso anno, ovvero Kim.

Cosa deve fare il Napoli per vincere lo scudetto

Attualmente il Napoli è lontano 5 punti dalla prima posizione occupata dall’Inter, e inoltre ci sono altre 3 squadre davanti ai partenopei. Si tratta della Juventus attualmente seconda e con 3 punti più degli azzurri, del Milan terzo con 2 punti di vantaggio e della sorpresa Lecce, ad oggi quarto con un punto in più del Napoli Calcio.

Di conseguenze la formazione allenata da Garcia per tornare in vetta alla graduatoria e vincere nuovamente lo scudetto a fine stagione deve prima superare queste avversarie e poi l’Inter. Non sarà facile perché bisognerà vincere le prossime partite e sperare in qualche passo falso delle avversarie. Tuttavia visto che sono ancora moltissime le partite ancora da giocare fino alla fine del campionato di Serie A le speranze ci sono.

Come il Napoli perde lo scudetto 2023/24

Rovesciando il ragionamento il Napoli non vince lo scudetto se non riesce a recuperare punti alle squadre che attualmente sono davanti in classifica. Dall’Inter alla Juventus fino a tutte le altre. Molto dipenderà anche dalle partite nel calendario di Serie A 2023 che vedranno gli azzurri impegnati anche in coppa campioni.

Qualora i partenopei non riuscissero a vincere di nuovo lo scudetto, l’obbiettivo minimo resterebbe comunque quello di arrivare fra le prime 4 squadre in classifica. Il motivo è che una di queste posizione consentirebbe di giocare in Champions League anche l’anno prossimo, garantendo l’entrata di molti soldi nelle casse della società del presidente De Laurentiis.

Probabile classifica serie A 2023-2024 previsioni

Come visto la vittoria del tricolore del Napoli oppure delle altre squadre dipende dai prossimi risultati. Ma una cosa è certa non ci sarà bisogno di nessuna proiezione di classifica se i partenopei otterranno almeno 6 punti in più delle avversarie nei restanti match di campionato.

Tuttavia è ancora presto per fare determinati calcoli. Al momento però l’Inter sembra più forte della squadra azzurra. E probabilmente anche la Juventus potrebbe avere un vantaggio visto che non giocherà le coppe e potrà impiegare tutte le sue energie sul campionato. Insomma, se il Napoli non dovesse ritrovare la forza e l’entusiasmo dello scorso anno rischia di arrivare terzo o quarto.

Questi ad oggi i motivi per cui il Napoli può perdere lo scudetto 2023-24. Ma nel calcio le cose cambiano velocemente, quindi la squadra campione d’Italia in carica può ancora ribaltare questi pronostici e tornare la favorita per la vittoria del torneo. Ma i partenopei devono tornare quelli dello scorso anno per riuscirci.

