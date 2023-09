Il Napoli contro il Real Madrid. Ecco quando si gioca la partita del girone di Champions League 23-24 al Maradona. Giorno, orario, biglietti e dove vederla.

Napoli Real Madrid è il big match del girone C di Champions League 2023-24, in cui sono stati inseriti i partenopei dall’urna di Montecarlo. C’è grande attesa per i tifosi azzurri che non vedono l’ora di vedere la partita contro i Blancos spagnoli. Ecco allora quando e a che ora si gioca Napoli vs Real allo Stadio Maradona. A seguire le ultime news su biglietti e diretta Tv.

Quando si gioca Napoli-Real in Champions

Al momento la UEFA non ha ancora ufficializzato la data esatta della partita fra Napoli e Real Madrid. Tuttavia l’incontro si giocherà in una delle seguenti date già previste in calendario per le 6 giornate del girone di Champions:

19/20 settembre

3/4 ottobre

24/25 ottobre

7/8 novembre

28/29 novembre

12/13 dicembre

Ricordiamo che i campioni d’Italia e la squadra spagnola allenata dall’italiano Carlo Ancelotti, si incontreranno 2 volte nel gruppo: una volta in casa degli azzurri, ovvero al Diego Armando Maradona di Napoli e l’altra fuori casa, ovvero al Santiago Bernabeu di Madrid.

Biglietti Napoli Real Madrid Champions 2023

La SSC Napoli ha comunicato, sul suo sito ufficiale, come acquistare gli abbonamenti per vedere tutte le partite di Serie A e Champions degli azzurri, fra queste ovviamente rientra anche l’incontro col Real. Tuttavia sarà possibile acquistare anche il singolo biglietto per vedere solo questa match.

Al momento non ci sono ancora i prezzi del ticket per Napoli vs Real. In attesa dell’ufficialità questi i possibili prezzi dei biglietti per la partita Champions League 2024 fra Napoli e Real Madrid (basandoci sul costo del tagliando applicato lo scorso anno per il big match di coppa Napoli-Liverpool):

Curva anello inferiore € 25,00

Curva anello superiore € 50,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Distinti anello superiore € 70,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (solo per Under 12)

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Posillipo € 100,00.

Napoli Real Madrid dove vederla in Tv

Chi non potrà andare allo stadio a vedere questo incontro di coppa campioni, potrà comunque seguirlo in diretta televisiva o in streaming. Infatti la sfida fra partenopei e spagnoli si potrà vedere sicuramente a pagamento in una delle pay tv che possiede i diritti tv delle partite di Uefa Champions League 2023 2024. In particolare su Infinity, Sky oppure su Amazon Prime Video, se questo incontro dovesse capitare in calendario di mercoledì.

Esiste anche la possibilità di guardare Napoli Real Madrid gratis in tv. Questo sarebbe possibile solo nel caso in cui l’incontro si giocasse di martedì e venisse trasmesso live e in chiaro su Canale 5. Tuttavia ad oggi non si hanno ancora certezze al riguardo.

In attesa di saperne di più nei prossimi giorni, queste al momento tutte le novità su data, orari, prezzo del biglietto e come vedere Napoli Real Madrid 2023. Si tratta di una delle partite più belle di tutta la fase a gironi della UCL, per questo se siete appassionati di calcio vi consigliamo di non perdervela assolutamente. Ci sarà da divertirsi.

