Nuovo allenatore Milan, chi sarà? Stefano Pioli è da tempo fra gli allenatori a rischio in Serie A, ma ora l’esonero è sempre più probabile visti i recenti brutti risultati. La possibile eliminazione dai gironi di Champions peraltro pronosticabile visto il girone dantesco capitato al diavolo, potrebbe costare la panchina al tecnico emiliano. Ecco i nomi dei possibili sostituti, in base alle ultime Milan news.

Nuovo allenatore Milan: nomi che girano

Secondo i giornali sportivi italiani l’esonero di Pioli è solo questione di tempo. Per questo circolano i nomi del nuovo mister del Milan, ovvero:

Francesco Farioli, giovane tecnico italiano attualmente al Nizza (in Francia) Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan e CT della nazionale di calcio, attualmente libero da impegni contrattuali Thiago Motta, il mister italo brasiliano che sta ottenendo grandi risultati alla guida della sua attuale squadra, il Bologna Roberto De Zerbi, coach del Brighton in Inghilterra, dove sta facendo benissimo, ma che ha una clausola rescissoria da pagare per essere liberato Antonio Conte, ex tecnico di Juve e Inter, attualmente libero ma che richiede uno stipendio molto elevato Vincenzo Italiano, l’allenatore della Fiorentina che sta ottenendo buoni risultati e facendo giocare un calcio offensivo alla sua squadra.

Il nuovo allenatore Milan? Dipende da quando

Insomma, la lista dei candidati a prendere il posto di Pioli sulla panchina rossonera è lunga. Ma c’è un però che rischia di condizionare molto la scelta del nuovo tecnico rossonero: quando ci sarà il Pioli out tanto atteso dai tifosi.

Perché se l’esonero dovesse arrivare a stagione calcistica in corso, come successo a Ganz nel Milan femminile, allora la lista dei sostituti sarebbe molto ristretta. Dei 6 candidati prima citati infatti 4 sono ancora sotto contratto e non si potrebbero liberare prima di giugno 2024. Gli unici 2 disponibili sarebbero Conte, che però difficilmente accetterebbe di sedersi su una panchina a stagione in corso e Donadoni, sicuramente più probabile.

Mentre se Pioli dovesse lasciare l’AC Milan a fine campionato, allora tutti i nomi sarebbero possibili e anzi se ne potrebbero aggiungere altri molto autorevoli.

Nuovo mister del Milan, la terza via

Esiste però un’ultima ipotesi da prendere in considerazione rispetto a quelle fatte finora. Vale a dire quella di un esonero immediato di Pioli, per esempio se il Milan non dovesse passare il turno in Champions, prendendo al suo posto un traghettatore da qui a fine stagione, per poi mettere sotto contratto un tecnico più quotato da giugno 2024.

In questo caso la soluzione migliore (e low cost) sarebbe quella interna con la promozione di Ignazio Abate, attuale allenatore delle giovanili rossonere, a mister della prima squadra rossonera a tempo. Nelle ultime ore si è fatto perfino il nome di un ex calciatore rossonero per questo ruolo, quello di Andrij Shevchenko, che però non sembra convincere la società di Redbird.

Questa la situazione attuale in casa Milan. Di sicuro il possibile esonero di Pioli continuerà a tenere banco nei prossimi giorni. Anche perché il Milan oltre alla coppa deve giocare al massimo anche in Serie A per ottenere i soldi della qualificazione alla Champions 2023-24, obbiettivo raggiungibile arrivato fra le prime 4 in classifica. Eventuali sconfitte nelle prossime partite di campionato potrebbero quindi costare il posto al tecnico. E a quel punto prendere un nuovo allenatore Milan sarebbe obbligatorio.