Maurizio Ganz è fuori dal Milan femminile. Salta la seconda panchina in Serie A, l’allenatore allontano dopo quattro anni.

Prima del derby femminile contro l’Inter il Milan esonera Ganz. Fatale la crisi di risultati che ha precipitato la squadra rossonera in una posizione di classifica estremamente mediocre soprattutto dopo i due pareggi consecutivi in casa contro Sassuolo e Sampdoria.

Maurizio Ganz non è più l’allenatore del Milan

Maurizio Ganz era allenatore del Milan femminile da 4 anni e mezzo. Annunciato nel giugno 2019 era alla sua quinta stagione in rossonero con ottenendo ottenuto subito una seconda e qualificandosi alla fase preliminare di Champions League per la prima e unica volta nella storia del club. Da lì piazzamenti in flessione fino al terzo posto dello scorso anno alle spalle di Juventus e Roma e davanti all’Inter.

Quest’anno le cose sono andate molto diversamente: pagando un calendario durissimo, con Roma e Juventus da affrontare nelle prime tre giornate di campionato, la formazione rossonera si ritrova sesta con nove punti in otto partite, due sole vittorie all’attivo e nove gol segnati. Un bilancio decisamente povero rispetto ai programmi del club che erano quelli di confermare il terzo posto dello scorso anno che significherebbe l’accesso alle qualificazioni europee. Ganz aveva già espresso il suo malcontento in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni che potete riascoltare dal canale Youtube DSW calcio femminile.

Milan femminile, chi sarà il nuovo allenatore?

Al posto di Ganz non il suo vice Cordone ma il tecnico della Primavera Davide Corti anche se potrebbe trattarsi di una soluzione esclusivamente momentanea. Per la panchina rossonera si fa il nome di Alberto Cincotta, già tecnico del Milan nel 2014, poi alla Fiorentina per cinque stagioni, scudetto vinto nel 2017 oltre a due Coppa Italia e una Supercoppa, e fino allo scorso anno alla Sampdoria, poi esonerato e sostituito da Salvatore Mango che portò la squadra alla salvezza.

Milan esonera Ganz: il comunicato della società

AC Milan esonera Ganz, l’allenatore è stato esonerato dall’incarico di mister della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.

Nuovo allenatore al debutto nel derby

Il Milan si trova in una posizione di classifica estremamente delicata. É sesto. Oggi sarebbe nella poule retrocessione. Sono ben 15 i punti di distacco dalla Roma capolista e a punteggio pieno, 10 quelli da recuperare sulla Fiorentina attualmente al terzo posto in classifica.

Primo obiettivo è quello di garantirsi un posto nella poule scudetto: e fare i conti alla fine. Primo obiettivo il derby, in programma sabato (ore 13.45) all’Arena Civica Gianni Brera.

Un autentico battesimo del fuoco per Davide Corti che deve assolutamente conquistare i tre punti e senza ulteriori incertezze. Una squadra totalmente da recuperare sotto l’aspetto della confidenza, della prestazione e della verve offensiva. Il club ha deciso di operare un drastico cambio, senza aspettare la pausa che arriverà subito dopo il derby. Dopo il Milan sarà di scena a Roma e Biella, contro la Juventus nelle prime tre giornate del girone di ritorno. Recuperare non sarà facile.