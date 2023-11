Ormai è evidente la crisi di risultati del Milan Women bloccata anche dal Sassuolo sul pareggio

Due gol in rapidissima successione, poi tante occasioni da una parte e dall’altra tra Milan e Sassuolo. Con colpe e rimpianti da entrambe le parti su numerose opportunità sprecate.

Ma alla fine il risultato finale (1-1) è giusto. Anche se premia il Sassuolo che muove una classifica ancora in debito di ossigeno e complica ulteriormente il quadro generale di un Milan che non riesce a sganciarsi dalla parte bassa della classifica.

Milan Women-Sassuolo 1-1

Botta e risposta. Al 3’ vantaggio del Milan: Bergamaschi è caparbia nella gestione del pallone dalla sinistra, prima tenta un cross, poi su un rimpallo cerca direttamente la conclusione a rete. E insacca. Nel momento peggiore del Sassuolo, perché le emiliane rischiano subito anche il secondo gol, incredibilmente al primo affondo le neroverdi pareggiano immediatamente. Colpo di testa di Chiara Beccari, primo gol in Serie A di questa stagione: un urlo quasi liberatorio per la giovane attaccante che sfrutta benissimo il lungo cross di Zamanian trovando una difesa del Milan troppo statica.

Sassuolo di nuovo pericoloso in almeno un paio di occasioni con il Milan che sembra faticare nel reagire al gol appena subito.

Il pressing del Sassuolo mette in grande difficoltà il Milan sotto l’aspetto della creazione del gioco. Milan costretto a cambiare Piga per infortunio in avvio di ripresa. Sassuolo ancora pericoloso con Zamanian che sola davanti alla porta manda alto da ottima posizione. Poi è Beccari a cercare una girata a rete micidiale: ma la parata di Giuliani è provvidenziale.

Finale piacevole e apertissimo: Ganz manda in campo Soffia e Guagni tentando il tutto per tutto: ed è proprio Soffia ad appoggiare un pallone splendido a Vigilucci che manda alto su un’uscita molto insicuro di Durant. Sull’occasione fallita il Milan si scatena in avanti: Mascarello ha una clamorosa palla gol a tempo scaduto, un rigore in movimento calciato sul fondo, poi è Staskova a fallire un’altra conclusione apparentemente comoda.

In classifica

Un buon Sassuolo che festeggia il primo gol di Beccari e un punto, importantissimo, in classifica. Milan che continua a vivere in modo penalizzante la fase offensiva: troppi errori, anche molta sfortuna. Una squadra che crea sempre tanto e trasforma in minima parte. Situazione che comincia a farsi èesamye con otto punti in sette partite, sicuramente molti meno di quelli messi in preventivo. Mentre la distanza dalla vetta e dalla zona europea rischia di allungarsi ancora.

Nel prossimo turno il Sassuolo ospita la Roma, nettamente vittoriosa contro il Napoli, mentre il Milan gioca sabato alle 18 in casa contro la Sampdoria che domani gioca contro la Fiorentina. Alle rossonere ervono gol e punti, con urgenza.