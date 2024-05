Prima di tutto i conti. La Fiorentina Women’s non è in Europa, non matematicamente ma quasi. Il pareggio a tempo scaduto su calcio di rigore trasformato da Vero Boquete esclude definitivamente l’Inter da qualsiasi conteggio. Resta il Sassuolo chiamato a vincere contro la Roma per rinviare ulteriormente i verdetti

Inter e Fiorentina per l’Europa

Reduce da un pareggio assurdo contro il Sassuolo, la Viola con una vittoria avrebbe definitivamente risolto qualsiasi conteggio eliminando dalla corsa all’Europa sia l’Inter che le emiliane, impegnate nel corso del pomeriggio contro la Roma appena riconfermata campione d’Italia. L’Inter women dal canto suo si è rilanciata battendo la Juve: e ha una sola speranza. Vincere, ma se la vuole giocare alla morte.

In definitiva la Fiorentina, che non vinceva ormai da due mesi e mezzo in un periodo di astinenza mai così lungo per la formazione viola allenata da De La Fuente in questa stagione, nonostante gli otto punti di vantaggio già maturati avrebbe bisogno quantomeno di un’altra vittoria. E ognuna delle tre partite che le restano, Juventus e Roma oltre a questa con l’Inter, rappresentano un autentico spareggio.

Inter-Fiorentina 2-2

Giornata piovosa a Milano con le nuvole che decidono di rovinare il pomeriggio proprio ai tifosi che si sono dati appuntamento all’Arena Civica di Milano. Prima occasione per l’Inter con Bugeja che cerca una conclusione personale sulla sinistra trovando pronta alla respinta nell’angolino di porta Rachele Baldi, schierata tra le titolari a causa di una indisponibilità di Schroffenegger. La risposta della Fiorentina, che si schiera con un modulo molto offensivo che si appoggia su Catena, Hammarlund e Janogy, è affidata a una bella conclusione di Michela Catena che sfrutta un rimpallo maldestro della difesa dell’Inter ma calcia sciaguratamente alto da posizione davvero eccellente.

Su azione di calcio d’angolo Georgieva colpisce con grande forza: bel tiro, centrale tuttavia, sul quale Cetinja respinge. Molto bella la combinazione che porta alla conclusione Polli: stop e tiro su appoggio di Bonfantini, con Baldi che blocca. Pericolosa anche Milinkovic che sceglie un tiro angolatissimi: Baldi ancora una volta ci arriva. La pressione dell’Inter si concretizza a primo tempo quasi esaurito quando Hammarlund stende in piena area Agnese Bonfantini: Lina Magull batte il conseguente rigore con la solita precisione. Fiorentina subito vicina al pareggio con una deviazione ravvicinata di Toniolo che Cetinja mette in calcio d’angolo.

Il secondo tempo

Avvio di ripresa vivacissimo: Inter che raddoppia al 48’ con Bonfantini. Polli sfrutta con grande personalità un erroraccio difensivo di Georgieva e arriva in area piccola appoggiando al centro per l’attaccante che deve solo spingere in rete un assist perfetto. Passano due minuti e la Fiorentina, immediatamente, rimette in discussione la partita: Severini cerca il calibro pesante da almeno 23-24 metri. La palla, radente, sbuca in un nugolo di gambe e si insacca dove Cetinja non riesce ad arrivare.

Con la partita in bilico può succedere davvero di tutto. Un pareggio non basta a nessuna delle due. Ma soprattutto all’Inter che in considerazione di questo cerca di rendersi più pericolosa e presente. Le occasioni fioccano per le nerazzurre: Polli per ben due volte impegna Baldi, sicuramente la migliore della Fiorentina. Mostruoso il secondo intervento dell’estremo Viola. Ancora brava a respingere in angolo una sassata dalla lunga distanza di Magull. Sempre Baldi decisiva su un diagonale di Bonfantini. Ma l’occasione più incredibile è sui piedi di Magull e Jelcic. La tedesca calcia a porta vuota e si vede respingere il tiro da Tucceri-Cimini, Jelcic fa anche di peggio, porta spalancata: ma sul tap-in vincente lei trova la difesa disperata sulla linea di Severini.

A tempo ormai scaduto da quattro minuti la Fiorentina trova il pari. Fallo di Pedersen su Longo in piena area e dal dischetto Vero Boquete fissa il risultato sul 2-2.

In classifica

Inter ormai fuori dall’Europa. Fiorentina costretta ad attendere il risultato di Sassuolo-Roma. Senza una vittoria delle emiliane la Viola tornerebbe in Champions League dopo quattro anni.