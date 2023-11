Sampdoria-Fiorentina è la prima partita di domenica del settimo turno del campionato di Serie A femminile. Si gioca alle ore 12.30 al Silvio Piola di Rubbiano, Vercelli.

Sfida interessante perché la Samp è una squadra che sta dimostrando consistenza e qualità, mentre la viola è indubbiamente una delle squadre più in forma del campionato. Due squadre che hanno anche centrato l’obiettivo di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Il resto dovrà dirlo il campo.

Dove si può vedere Sampdoria-Fiorentina

Partita: Sampdoria-Fiorentina femminile

Dove si gioca: Stadio Silvio Piola (Robbiano, Vercelli)

Data: 12 novembre

Orario: 12:30

Dove vederla in Tv: non è prevista alcuna diretta in televisione

Come vederla in streaming: su Dazn.

Samp e Fiorentina, come stanno le 2 squadre

Sta bene la Sampdoria, reduce dalla vittoria di Pomigliano, la terza nelle sue ultime quattro partite. Un ottobre eccellente per la squadra blucerchiata che ha vinto tutti gli scontri diretti per la salvezza. Ma sta anche meglio la Fiorentina femminile che di partite ne ha vinte quattro su cinque cedendo solo alla Juventus. Così come la Roma ha lasciato il passo alla Roma.

Due squadre in piena salute che stanno inseguendo i propri rispettivi obiettivi, per quanto lontani e diversi. La Samp cerca la salvezza, possibilmente da conquistare proprio come lo scorso anno, prima di un’eventuale coda allo spareggio. La Fiorentina di De La Fuente punta con estrema decisione al terzo posto che vale l’accesso alla Champions League.

Sampdoria-Fiorentina, precedenti e curiosità

Non sono molti i precedenti tra le due squadre: quattro in tutto, e si riferiscono alle ultime due stagioni. Tre vittorie della Fiorentina e una della Sampdoria, che in attesa di tornare a giocare a Genova sarà ancora di scena a Vercelli. L’unica vittoria della Samp risale al marzo 2022, un bel 2-0 con reti di Wagner e Martinovic. Lo scorso anno, con la Samp in piena lotta per non retrocedere, nell’ultimo turno di regular season, netta vittoria delle Viola.

Sampdoria-Fiorentina, il pronostico

Fiorentina favorita, sulla base dei precedenti, ma anche dei risultati conseguiti fin qui in campionato. Ma la Sampdoria donne, allestita con una linea offensiva che nel corso delle ultime giornate si è mossa con notevole personalità, si merita almeno una chance.

Pronostico Sampdoria Femminile-Fiorentina X2

Vedi anche l’analisi di DSW calcio femminile di tutte le partite della 7a giornata: