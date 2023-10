Tutti i risultati del primo turno di gioco degli ottavi di finale con le prime promosse ai quarti di Coppa Italia femminile

Non molte sorprese, nelle prime cinque partite di Coppa Italia Femminile che vedono passare il turno tutte le teste di serie tranne una, il Como, che cade pesantemente sul campo del Napoli.

Nella sfida apparentemente più equilibrata, a Pomigliano, passa di misura la Sampdoria. Soffre la Fiorentina sul campo della Ternana che cade dopo quattro vittorie consecutive.

Coppa Italia Donne 2023-24, i risultati degli ottavi

In ordine cronologico, le prime a scendere in campo sono state proprio Ternana e Fiorentina in quello che poteva essere considerato un test eccellente per entrambe le squadre, imbattute nei rispettivi campionati. Per la Ternana poi, reduce da quattro vittorie di file segnando cinque gol per ognuna di esse, era una grande occasione. Ma alla fine a far valere le sorti del pronostico è la Viola che passa a Narni 1-2. Vantaggio della Fiorentina al 10’ con Pauline Hammarlund, brava con un’azione personale a prendere spazio in area e concludere con un bel sinistro. Secondo tempo molto divertente: il portiere ternano Ghioc sale in cattedra con alcuni splendidi interventi, in particolare su un pallone all’incrocio dei pali di Kajan ma non può nulla su Michela Catena, rapidissima a concretizzare una tardiva chiusura difensiva avversaria nata da rimessa laterale. Anche sullo 0-2 la Ternana lotta in modo feroce: un fallo di Mijatovic su Pirone vale il rigore che Labate trasforma. Finale vivacissimo con Ghioc che nega il gol della sicurezza respingendo il rigore di Georgieva che lei stessa aveva provocato mentre la difesa viola corre qualche rischio fino allo scadere. Gran prova della Ternana. Che esce dalla competizione a testa alta. Alla Fiorentina toccherà la vincente tra Lazio e Inter che giocano domani.

Partita divertentissima, anche se condizionata da parecchi errori difensivi su entrambi i lati, quella tra Napoli e Como: doppio vantaggio lariano con Arcangeli e Martinovic, su calcio di rigore. Poi inizia lo show delle padrone di casa che pareggiano prima dell’intervallo con Lazaro, di testa, e Chmielinski, con un’azione personale, per poi portarsi in vantaggio su rigore con Banusic. Un altro rigore, trasformato da Sevenius rimette tutto in parità ma l’ultimo quarto d’ora del Napoli è da applausi: Del Estal, di testa, Banusic, tocco decisivo su splendida azione personale di Del Estal e Corelli, con un bel diagonale, firmano un 6-3 forse troppo pesante nei confronti del Como, ma certamente molto divertente. Il Napoli conoscerà la sua avversaria dopo l’8 novembre quando si giocherà il posticipo tra Cesena e Roma che oggi ha vinto l’andata del turno di qualificazione di Champions League.

Passano Samp, Sassuolo e Milan

Nel derby emiliano vittoria del Sassuolo ma solo su rigore e in extremis. Una partita strana caratterizzata da tante occasioni da una parte e dall’altra, alcune delle quali davvero clamorose, ma senza gol. Un paio di grandi interventi di Frigotto decisivi per la difesa di casa in particolare alla mezz’ora della ripresa quando il portiere ducale respinge un rigore di Beccari, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. Allo scadere altro rigore, Ambrosi tocca con la mano una conclusione di Sciabica. Sul dischetto si porta Santoro che in pieno recupero non sbaglia. E trascina il Sassuolo ai quarti dove troverà il Milan.

Comodissima la vittoria della squadra di Maurizio Ganz che passa 7-2 a Verona con l’Hellas in una partita che si rivela poco più di un allenamento per le rossonere. Tripletta di Grimshaw, autrice dei primi due gol che spalancano la strada al Milan che poi dilaga con una doppietta di Laurent e centri anche di Fusetti e Jonusaite. Di Pasini il provvisorio 2-1 e di Ledri l’altrettanto provvisorio 4-2 per l’Hellas.

Molto interessante era la sfida tra Pomigliano e Sampdoria anche in prospettiva salvezza per la Serie A. Come a maggio vincono le blucerchiate al loro primo successo stagionale: gol di Oliviero con una conclusione molto violenta che Gavillet non trattiene. Bene la Samp, con parecchie giocatrici in rotazione, in evidenza il portiere Karrsema. Una bella soddisfazione per la squadra di Salvatore Mango che ora attende domani la sfida tra Chievo e Juventus per conoscere la sua prossima avversaria nei quarti di finale.

Domani il programma prosegue con due partite.

Giovedì 12 ottobre ore 15.00 – Lazio-Inter (Formello)

Giovedì 12 ottobre ore 19.00 – Chievo Verona-Juventus (Verona)

Mercoledì 8 novembre ore 15.00 – Cesena-Roma (Cesena)