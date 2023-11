La Roma vince senza nessuna preoccupazione contro il Napoli e si isola al comando della Serie A femminile

Una vittoria netta, la seconda di fila che si conclude con un punteggio tennistico dopo quella di Coppa Italia contro il Cesena. E la Roma Women continua a riscrivere i suoi stessi record conquistando la sua settima vittoria in campionato, cui bisogna aggiungere quelle di coppa e Champions League.

Un successo mai in discussione contro un Napoli semplicemente troppo debole, per quanto volenteroso in alcune iniziative in modo particolare di Del Estal.

Roma Women -Napoli Femminile 6-0 sintesi

La partita si gioca a porte chiuse. Pochissime persone sugli spalti, le necessarie a fungere da testimoni, a causa dei lavori di ristrutturazione del Tre Fontane che proseguiranno ancora per qualche tempo. La UEFA impone infatti torri faro adeguate per giocare partite in notturna, ma il maltempo di questi ultimi giorni ha considerevolmente rallentato i cantieri.

La AS Roma, che mercoledì sera gioca contro il Bayern Monaco in Baviera facendo il suo esordio, giocherà la sua prima partita europea in casa il 23 novembre contro l’Ajax.

Roma che si mette immediatamente in avanti, collezionando calci d’angolo e premendo la difesa avversaria, che va subito in crisi. Al terzo calcio d’angolo di fila la squadra di Spugna passa: colpo di testa su Valdezate che firma la sua prima rete in Serie A femminile. Poco dopo altro cross dalla destra, di Aigboun, e altro colpo di testa vincente, stavolta su inserimento di Di Guglielmo.

Splendido il terzo gol con un filtrante meraviglioso di Kramzar, di nuovo in campo dal primo minuto, che Viens insacca. Beretta riesce anche a intervenire un paio di volte. Ma anche Korpela è brava in un paio di occasioni su Del Estal. Quarto gol pochi secondi prima dell’intervallo. Giugliano colpisce con un radente una corta respinta della difesa avversaria.

Nella seconda parte del match la Roma ha il merito di continuare ad attaccare e di non considerare mai la partita completamente chiusa. Tutte vogliono giocare, tutte vogliono fare bella figura. Il Napoli si limita a una conclusione di Banusic. Poi arrivano il facile tap-in di Di Guglielmo, su una palla persa in modo un po’ maldestro da Beretta, e al 90’ il sesto e ultimo gol di una Zara Kramzar di nuovo molto ispirata.

In classifica

Un buon allenamento, con doppietta di Di Guglielmo e prestazione estremamente rotonda per una squadra che non sbaglia un colpo e sembra non distrarsi mai. Buoni anche gli inserimenti delle seconde linee, una garanzia in più in vista della trasferta di Champions a Monaco di Baviera.

Roma che domenica 19 novembre sarà di scena a Sassuolo contro le emiliane che hanno strappato un punto a un Milan in grande difficoltà. Derby tra squadre ancora alla ricerca della prima vittoria per il Napoli, ospite del Pomigliano, impegnato domenica pomeriggio con l’Inter.