Effettuato il sorteggio della fase a gironi di Champions League per la Roma Femminile: ecco le tre avversarie delle giallorosse

Un girone duro, sicuramente molto impegnativo in una competizione difficilissima e di alto livello che la Roma affronta per il secondo anno consecutivo. Ma non impossibile.

La Roma Femminile ha pescato avversarie tutto sommato abbordabili che potrebbero regalare altre grandissime soddisfazioni alla squadra di Alessandro Spugna.

Roma Femminile, le avversarie di Champions

Le avversarie della Roma, inserita dalla terza fascia nel Gruppo C sono le campionesse di Germania del Bayern Monaco, quelle d’Olanda dell’Ajax e il Paris Saint Germain.

Evitato lo spauracchio Barcellona che lo scorso anno eliminò le giallorosse nei quarti di finale per andare poi a vincere il titolo. Ma anche il fortissimo Chelsea, le otto volte campionesse del Lione e il Real Madrid, che era in seconda fascia. Tra tutte le teste di serie il Bayern, per quanto fortissimo, era forse la più ‘tenera’.

Tra le squadre di seconda fascia è uscito il Paris Saint Germain dell’ex giocatrice dell’Inter Tabitha Chawinga che nelle qualificazioni ha eliminato il Manchester United. Avversario scomodo, forte, strutturato e con giocatrici di grande esperienza. Dalla quarta fascia la Roma ha preso l’Ajax: squadra giovane, di ottimo livello tecnico che arriva anch’essa dalle qualificazioni. Ma è un’avversaria che la Roma può affrontare alla pari.

Gli altri gironi

Nel Gruppo A Barcellona, Rosengard, Benfica e l’Eintracht Francoforte che ha eliminato nel primo turno di qualifciazione la Juventus. Nel Gruppo B Lione, Slavia Praga, St. Polten e Brann Bergen. Nel Gruppo D Chelsea, Real Madrid e Paris FC.

Il calendario definitivo dei gironi sarà reso noto nei prossimi giorni. Turni di gara 14-15 novembre, 22-23 novembre, 13-14 dicembre, 20-21 dicembre, 24-25 gennaio, 30-31 gennaio. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono ai quarti di finale nella seconda fase, a eliminazione diretta e con partite di andata e ritorno.