Inter women-Pomigliano si gioca regolarmente dopo che domenica scorsa la dirigenza della società campana aveva minacciato di ritirare la squadra dal campionato. Ma dopo 48 ore è arrivata la conferma che le Pantere saranno in campo. Quindi il match è in programma domenica 12 novembre 2023 alle ore 15:00 come da calendario, al Breda di Sesto San Giovanni.

Dove vedere Inter Women-Pomigliano

Partita: Inter Women-Pomigliano

Dove si gioca: Stadio Breda (Sesto San Giovanni, Milano)

Data: 12 novembre

Orario: 15:00

Dove vederla in Tv: non è prevista alcuna diretta in televisione

Come vederla in streaming: su Dazn.

La partita non sarà visibile gratis in Tv, visto che la Rai per il 7° turno del campionato di calcio femminile trasmetterà la partita Como-Juve femminile.

Inter Women-Pomigliano ultime news

L’Inter femminile arriva da una brutta sconfitta, la seconda di questa stagione, forse la più sorprendente. Sul campo del Como. Il Pomigliano ha raccolto un solo punto in sei partite frutto di un pareggio contro il Sassuolo. E nell’ultimo turno è uscita sconfitta dallo scontro diretto contro la Sampdoria.

Sicuramente le voci di un potenziale ritiro potrebbero avere creato qualche nervosismo all’interno dello spogliatoio e sia l’allenatore Contreras che le giocatrici sono chiamate a una reazione sul campo. Con 5 soli gol segnati il Pomigliano è il secondo peggior attacco del campionato di Serie A Femminile, ma con 18 gol subiti è la difesa peggiore in assoluto.

Inter contro Pomigliano, i precedenti

Il Pomigliano femminile ha un elemento di motivazione proprio nei precedenti che vedono le due squadre in assoluto equilibrio. Sono quattro le sfide giocate fin qui, tra 2021 e maggio 2023; la scorsa stagione le due squadre si sono affrontate solo durante la regular season. Due vittorie del Pomigliano, in casa e fuori nella stagione 2021-22, due successi dell’Inter lo scorso anno. Pesantissima la sconfitta del 17 settembre, proprio quello che le Pantere devono evitare a tutti i costi in questo scontro che significa molto in un momento estremamente delicato del loro campionato.

Inter Women-Pomigliano, i pronostici

Inter favorita in uno scontro apparentemente a senso unico considerando i precedenti di questa stagione e le due partite della scorsa stagione. Le possibilità per il Pomigliano sono davvero poche soprattutto perché dovrà contenere due tra le attaccanti più in forma del momento: Bonfantini e Cambiaghi.

Pronostico Inter vs Pomigliano 1