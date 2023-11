La Sampdoria conquista la seconda vittoria stagionale grazie a un calcio di rigore

C’è un dato importante che riguarda la Sampdoria di Salvatore Mango. Ed è che contro le squadre della propria fascia, quelle che lotteranno fino al termine della stagione per non retrocedere, non sbaglia un colpo.

Vittoria con il Napoli in campionato, e doppia vittoria al Liguori di Torre del Greco sia in Serie A che in Coppa Italia che vale moltissimo.

Pomigliano-Sampdoria 0-1

La Sampdoria gioca fin dall’inizio della partita con il piglio della squadra superiore cercando di imporsi e presentandosi con parecchia autorevolezza nell’area di rigore avversaria e creando fin da subito almeno due palle gol importanti. Subito pericolosa Heroum di testa. Poi Pisani che si fa trovare prontissima su azione di calcio d’angolo che costringe Fusini a un ottimo intervento. Gioca solo la Samp: al 17′ un cross perfetto consente a De Rita una gran deviazione che si infrange sul palo e subito dopo è Schatzer a impegnare Buhigas dopo uno scambio con Giordano.

Il Pomigliano fa enorme fatica a uscire dalla propria tre quarti e la Samp si dimostra davvero squadra di caratura e con un bel pensiero di gioco senza che Tampieri sia mai dovuta intervenire.

Samp che mantiene lo stesso identico atteggiamento anche in avvio di ripresa: e per il Pomigliano le cose diventano difficilissime già al 50’ quando la squadra di Contreras resta in inferiorità numerica, per l’espulsione di Apicella per somma di ammonizioni.

Mango chiede alla sua squadra qualcosa in più: inserisce Bragonzi per Cuschieri e la squadra risponde subito. Un paio di occasioni sempre di marca blucerchiata con Giordano, con Taty. Ma il gol arriva solo su calcio di rigore, atterramento di Harvey su Bragonzi che Taty trasforma con precisione.

Un vantaggio meritatissimo che tuttavia la Samp rischia di vanificare nella sua unica vera distrazione difensiva di tutta la partita quando si perde per un istante Martinez che si libera bene ma colpisce in pieno la traversa.

In classifica

Pomigliano che rimpiange l’ennesima occasione perduta per smuovere una classifica che resta molto preoccupante con un solo punto in classifica.

Sampdoria che rialza la testa al termine di una partita vinta con pieno merito e senza discussioni a parte la traversa finale, francamente episodica in una partita in cui le Pantere hanno fatto decisamente molto poco. Samp che la prossima settimana ospiterà la Fiorentina, vittoriosa contro il Milan grazie a un gol in pieno recupero, mentre il Pomigliano sarà ospite dell’Inter che domani gioca a Como.