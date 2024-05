La partita fra Sassuolo e Juve women chiude la stagione calcistica 2023-24 delle due squadre. Orario partita, formazioni e pronostici.

Sassuolo-Juventus femminile si gioca sabato 18 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Enzo Ricci. Il match apre la giornata finale della poule scudetto 2024 e anche se non ha più nulla da assegnare in chiave classifica, serve agli allenatori per concludere bene la stagione, visto che entrambe le panchine potrebbero cambiare nel prossimo campionato. Ecco intanto come seguire l’incontro di calcio femminile fra neroverdi e bianconere.

Sassuolo-Juve (Serie A femminile) in streaming

La partita di calcio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, per i soli abbonati. Sarà quindi necessario pagare per guardare le emiliane contro le juventine. Infatti l’unico match visibile gratis in tv per quest’ultima giornata su Raisport è Roma-Fiorentina.

I biglietti per assistere all’evento in tribuna coperta invece, sono in vendita al costo di 5 euro e si possono acquistare presso la biglietteria dello stadio.

Ci sarà turnover in Sassuolo-Juve? Le formazioni

Visto che si tratta dell’ultima di campionato e entrambe le squadre sono già sicure di arrivare rispettivamente al 2° e al 4° posto in classifica, potrebbero esserci molti cambiamenti nelle formazioni. Anche perché sia per il duo Zappella-Beruatto alla Juve che per Piovani al Sassuolo (in scadenza di contratto) questa potrebbe essere l’ultima gara alla guida delle 2 squadre.

Probabili spazio quindi per le calciatrici della rosa juventina meno utilizzate finora. Per esempio Sara Gama in difesa o Asia Bragonzi in avanti. Sofia Cantore invece, apparsa in gran forma nella vittoria contro la Roma, dovrebbe agire ancora al centro dell’attacco bianconero.

Nel Sassuolo Women reduce dalla brillante vittoria contro l’Inter mister Piovani potrebbe confermare la squadra vista a Milano. In particolare con Chiara Beccari, Loreta Kullashi e Lana Clelland in attacco. Ma attenzione anche qui a possibili cambiamenti per dare spazio alle calciatrici meno utilizzate finora.

Chi vince fra Sassuolo e Juve?

Entrambe le squadre attraversano un ottimo stato di forma in questo finale di campionato. E come abbiamo detto gli stimoli per cercare di vincere il match sono più che altro da parte degli allenatori, per lasciare la guida delle formazioni eventualmente con una vittoria.

Tuttavia la Juventus è leggermente favorita a nostro avviso, grazie alla fiducia data dall’ottima vittoria contro le campionesse della Roma. Ma attenzione all’UC Sassuolo che spesso ha sorpreso le avversarie ultimamente, realizzando rimonte ai limiti dell’impossibile. Motivo per il quale scegliamo una doppia chance come possibile risultato: pareggio o vittoria bianconera.

Pronostico Sassuolo-Juve: X2