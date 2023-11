Il Pomigliano calcio femminile ci ripensa e non abbandona il campionato. La squadra campana domenica gioca contro l’Inter woman. Cosa è successo.

Lo scorso week end il Pomigliano femminile aveva annunciato il ritiro dal campionato di Serie A, ma ora è arrivato il dietrofront. In un comunicato stampa la società campana annuncia che la formazione scenderà regolarmente in campo nella prossima partita in calendario domenica 12 novembre 2023 contro l’Inter. Ecco cosa è successo e perché il Pomigliano calcio femminile ha cambiato idea.

Il Pomigliano femminile non lascia la Serie A

Nel comunicato apparso sul sito ufficiale del Pomigliano Calcio, la società del presidente Raffaele Pipola ha annunciato di aver cambiato la decisione presa sabato scorso. Quindi la squadra non abbandona più la Serie A donne. Potete leggere il testo integrale dell’avviso del club campano nel seguente screenshot.

Gli ultimi anni del Pomigliano femminile in Serie A

Come si legge nel comunicato negli ultimi 2 anni la formazione campana ha conquistato due storiche salvezze nel massimo campionato di calcio femminile. Il tutto fra molte difficoltà, anche societarie legate al passaggio al professionismo che inevitabilmente ha aumentato i costi di gestione.

Nella nostra intervista di giugno 2022 l’ex allenatore del Pomigliano Domenico Panico aveva già fatto riferimento ad alcuni problemi societari. Negli ultimi anni poi ci sono stati diversi cambi alla guida della formazione campana, oggi allenata da Antonio Contreras Oliveira. Ma quest’anno la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, sono stati gli arbitraggi, che secondo la società del Pomigliano hanno penalizzato la squadra. Ora però la decisione shock dell’addio al campionato è stata cancellata.

Cosa succede ora nella Serie A femminile 2023-24?

Dopo l’annuncio del ritiro della squadra si era aperta anche la possibilità di togliere 3 punti a tutte le squadre che avevano già affrontato le campane. Ebbene non sarà così, visto che il Pomigliano femminile non lascia più il campionato.

Anzi le pantere scenderanno regolarmente in campo nella partita valida per il 7° turno del campionato di calcio donne contro l’Inter e per tutte le altre. L’obbiettivo torna quello di sempre: ottenere punti salvezza e continuare a giocare in Serie A donne.

