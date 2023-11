La partita fra Como-Juve femminile si gioca domenica 12 novembre 2023 alle ore 20:30 allo stadio Ferruccio di Seregno. Nello stesso orario gioca l’Inter prima in classifica nel campionato di Serie A Maschile, quindi il rischio che siano in pochi (tranne i tifosi del Como e gli appassionati solo di calcio femminile) a vedere questo match è concreto, visto che la prima squadra maschile della Juventus FC è seconda, pertanto molti tifosi juventini guarderanno i nerazzurri, sperando in un risultato favorevole.

Vediamo comunque formazioni e ultime novità sulle calciatrici della Juventus dopo la pesante sconfitta subita dalla Roma a Biella, oltre ai biglietti e le ultime sul Como femminile.

Quando vedere Como-Juve femminile

La partita tra le lariane e le bianconere di Montemurro verrà trasmessa in chiaro dalla Rai che detiene i diritti di una partita settimanale di Serie A donne.

Partita : Como Women-Juventus

: Como Women-Juventus Data : 12 novembre 2023

: 12 novembre 2023 Calcio d’inizio ore : 20:30

: 20:30 Dove vederla in Tv : su RaiSport (canale 58 del digitale)

: su RaiSport (canale 58 del digitale) Come vederla in streaming: su Raiplay.

Como-Juve femminile precedenti

Ci sono tre precedenti fra Lariane e bianconere, l’ultima è una partita amichevole vinta dalla Juve donne, mentre le due partite in Serie A si sono concluse con una vittoria sempre della Juve e un pari. I numeri pertanto sono poco indicativi visto che il Como Women nel turno precedente ha battuto l’Inter femminile in casa e attualmente la squadra di Bruzzano è terza in classifica, dunque in ottima forma. Di contro la Juve, seppur seconda in classifica, appare meno forte che in passato.

Cosa succede se la juventus Women non vince

Le giocatrici della Juventus contro la Roma hanno giocato una pessima partita, il risultato parla chiaro. Anche Montemurro allenatore bianconero nell’intervista post match ha ammesso che la vittoria delle giallorosse era meritata. Tutto ciò però non consola i tifosi già delusi dal fatto che le bianconere non prenderanno parte alla Champions League.

Ma c’è di più, in caso di vittoria del Como la juventus Women scende in terza posizione in classifica a 6 lunghezze dalla Roma che in questo turno incontra il Napoli e con ogni probabilità conquisterà i 3 punti. Con un pareggio invece la distanza sarebbe di 5 punti con la prima. Quindi un’eventuale passo falso della Juve rischia già di essere decisivo nella corsa scudetto e di complicare i piani Champions della vecchia signora.

Biglietti Como-Juve femminile

Chi volesse vedere la partita live allo stadio di Seregno può acquistare il biglietto sul sito di Vivaticket oppure direttamente allo Stadio Ferruccio il giorno della partita. Il prezzo del ticket dipende dal settore, la tribuna scoperta costa 10 euro, quella laterale 15 euro, mentre la tribuna centrale è in vendita a 20 euro.

Pronostico Como vs Juve woman

La Juve donne è leggermente favorita per questo incontro, ma come abbiamo detto lo stato di forma del Como lascia pensare che non sarà facile vincere l’incontro. Anzi non si può escludere l’ennesimo successo a sorpresa delle lariane. Di conseguenza la nostra previsione per la partita non è un risultato secco, ma che entrambe le squadre segnano almeno un gol.

Pronostico Como-Juve femminile: GOAL

Per approfondire questa e altre partite di Serie A guarda il video dal nostro canale YouTube: