La prima partita della 7a giornata di Serie A femminile è Roma-Napoli. Lo scontro fra la prima e l’ultima in classifica si gioca sabato 11 novembre 2023 alle ore 12:30. La formazione giallorossa vuole continuare la striscia di vittorie che prosegue da inizio campionato. La squadra partenopea invece vuole raccogliere il primo punto in campionato. Ecco allora cosa aspettarsi da questo incontro.

Dove si può vedere Roma-Napoli (Serie A femminile)

Partita : AS Roma-Napoli femminile

: AS Roma-Napoli femminile Dove si gioca : Stadio Tre Fontane (Roma)

: Stadio Tre Fontane (Roma) Data : 11 novembre

: 11 novembre Orario : 12:30

: 12:30 Dove vederla in Tv : non è prevista alcuna diretta in televisione

: non è prevista alcuna diretta in televisione Come vederla in streaming: su Dazn.

Per vedere l’incontro bisogna pagare un abbonamento a Dazn. La Rai infatti per questo turno trasmetterà gratis e in chiaro solo la partita Como Women-Juventus femminile.

Vedi anche: Calcio femminile dove vedere tutte le partite di Serie A

Come arrivano Roma e Napoli alla partita di campionato

La Roma femminile ha ottenuto 6 vittorie su 6 in campionato, di conseguenza finora ha totalizzato 18 punti (con 23 gol fatti e solo 4 subiti). Nell’ultima gara ha battuto la Juventus ovvero la principale rivale per la vittoria dello scudetto, dimostrando ancora una volta di essere in gran forma.

Tutto l’opposto del Napoli, che invece finora ha sempre perso e si ritrova mestamente all’ultimo posto con zero punti (con 1 gol fatto e 10 subiti). Quindi alle giocatrici del Napoli Women serve una vera e propria impresa per cercare di strappare un punto alle campionesse d’Italia.

Probabili formazioni Roma-Napoli

La Roma femminile potrebbe gestire in parte le energie in vista della prima partita del girone di Champions 2023-24 in programma contro il 15 novembre contro il Bayern Monaco. Quindi Spugna valuterà fino a pochi ore prima dell’incontro quale formazione schierare. Tuttavia le calciatrici della nazionale italiana Greggi, Giugliano e Giacinti dovrebbero essere della partita.

Nel Napoli donne invece mister Biagio Seno, nonostante i risultati pessimi fin qui, potrebbe riproporre il classico modulo 4-3-1-2 con la giocatrice tedesca Chmielinski dietro le punte. Possibile qualche novità, ma limitata data lo rosa non molto profonda a disposizione del tecnico delle campane.

Roma-Napoli (Serie A femminile) il pronostico

La favorita per questa partita è senza dubbio l’AS Roma. Risultati e statistiche in campionato sono schiaccianti a favore delle campionesse d’Italia in carica. L’unica insidia di questo match può essere sottovalutare troppo l’avversario. Se ciò non dovesse accadere le giallorosse vinceranno facilmente la partita.

Pronostico Roma femminile-Napoli: 1

Vedi anche: Coppa Italia femminile Roma Cesena