Piena attività per il calcio femminile che dopo il ritorno di Serie A e Serie B riaccoglie anche la Coppa Italia che riparte con Napoli-Roma, il primo dei quarti di finale in calendario, a seguire tutte le altre sfide.

In questa fase la Coppa Italia donne presenta incontri di andata e ritorno per le otto squadre qualificate, tutte di Serie A. Ecco quello che devi sapere sulla partita fra giallorosse e azzurre, incluso come guardarla gratis in streaming.

Napoli-Roma di Coppa Italia

Nel primo dei quarti di finale, in programma martedì 16 gennaio alle ore 16:00 allo stadio Piccolo di Cercola, si affrontano gli estremi del massimo campionato. La Roma femminile fino a oggi sempre vincente con dodici successi consecutivi in campionato, e il Napoli, ultimo in classifica senza vittorie, con due soli pareggi all’attivo e sei soli gol segnati.

Campani reduci dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, terza in classifica in campionato; Roma che ha agilmente battuto il Pomigliano, tornando al successo dopo l’amara sconfitta di Supercoppa contro la Juventus del 7 gennaio scorso.

Dove vedere Napoli-Roma gratis

Come comunica il Napoli femminile sulla sua pagina ufficiale Facebook l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della FIGC Femminile. Si potrà quindi guardare gratis, senza pagare abbonamenti.

Partita: Napoli vs Roma

Napoli vs Roma Data : 16 gennaio 2024

: 16 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 16:00

: ore 16:00 Dove si gioca : Stadio Piccolo di Cercola

: Stadio Piccolo di Cercola Come vederla in streaming: sul canale Youtube della FIGC.

Napoli contro Roma i precedenti

Azzurre e giallorosse curiosamente si ritroveranno di fronte a breve anche nella seconda sfida di Serie A femminile dopo la nettissima vittoria dell’11 novembre scorso al Tre Fontane, 6-0. Sulla carta sono davvero poche le possibilità che il Napoli riesca ad uscire indenne da un abbinamento del genere. Determinante per a squadra di Biagio Seno limitare i danni e comunque fare il massimo nella sfida ospitata sul terreno di casa.

Nei cinque precedenti giocati fin qui contro il Napoli femminile, tutti di campionato, la Roma è imbattuta. Il match di ritorno è in programma nel turno infrasettimanale del 6 febbraio in orario ancora da definire. Nel seguente video tratto dal canale DSW calcio femminile l’analisi di tutte le partite dei quarti di Coppa Italia.

Pronostico Napoli-Roma Coppa Italia

Per la Roma, che si prepara a un lunghissimo tour de force di otto partite in meno di un mese, probabile l’impegno di numerose riserve in vista di quello che si annuncia una fase decisiva della stagione su tutti i fronti, nazionali ed europei. Nonostante questo la squadra allenata da Spugna è decisamente favorita per la vittoria della partita, viste le forze in campo. Per questo scegliamo la vittoria delle giallorosse come possibile risultato.

Pronostico Napoli-Roma: 2