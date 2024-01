Sampdoria-Juventus women, a poche settimane della partita giocata in Serie A le blucerchiate riaccolgono sul campo della Sciorba a Genova le bianconere. E ci sono tutti gli ingredienti per rendere questo quarto di finale di Coppa Italia femminile estremamente interessante.

A pesare non c’è solo la vittoria di dicembre della Samp, firmata da Asia Bragonzi che nel frattempo è tornata alla Juve nel calciomercato invernale, ma anche lo splendido stato di forma delle blucerchiate. Ecco allora cosa c’è da sapere sul match.

Dove vedere Sampdoria-Juventus

Grazie al rinnovo della partnership con Frecciarossa anche per questa edizione, è arrivata l’ufficialità che tutte le partite di Coppa Italia Femminile sono distribuite gratis in streaming sul canale YouTube della FIGC Femminile. In attesa di novità su eventuali dirette TV di semifinali e finale queste tutte le informazione per questo incontro:

Partita: Sampdoria vs Juventus

Sampdoria vs Juventus Data: 17 gennaio 2024

17 gennaio 2024 Calcio d’inizio: ore 15:00

ore 15:00 Dove si gioca : Stadio Sciorba di Genova

: Stadio Sciorba di Genova Come vederla in streaming: sul canale Youtube della FIGC.

Sampdoria-Juventus in Coppa Italia

La partita rappresenta bel test per la Juve, per capire se per la squadra di Joe Montemurro la sconfitta immediatamente precedente alla sosta di Natale è stato solo un incidente di percorso. Oppure se si tratta di una vera e propria sofferenza nei confronti di una formazione che nel frattempo ha mantenuto altissimo il suo livello di gioco, levandosi la soddisfazione della vittoria contro il Como e irrompendo a ridosso della poule scudetto.

Il tutto mentre la vecchia signora accoglie nuove giocatrici, allarga il roster e si ritrova a dover gestire un momento comunque decisivo nel suo inseguimento alla Roma. Ma ora ci sono i quarti di Coppa Italia e la partita contro la Samp non si può sbagliare.

Sampdoria-Juventus, i precedenti

La vittoria di dicembre è stata il primo e unico successo della squadra blucerchiata sulla Juve. Sei i precedenti fra le due squadre: cinque vittorie della Juventus femminile che in ogni singolo appuntamento ha sempre fatto posta piena, a volte con risultati davvero eclatanti. Mai un precedente di Coppa Italia tra queste due squadre che si ritrovano l’una contro l’altra nel tabellone di coppa per la prima volta nella loro storia.

Nel video del nostro canale DSW calcio femminile una breve sintesi con tutti i temi dei quarti di finale di Coppa Italia donne.

Pronostico Samp vs Juventus donne

Il momento della Sampdoria women è davvero troppo brillante per passare inosservato in fase di pronostico. La squadra di Salvatore Mango continua a crescere, a migliorare e sta vivendo un momento magico. Quindi alle blucerchiate va accreditato come minimo un pareggio.

Lasciando alla Juve il ruolo di favorita d’obbligo in qualità di detentrice del trofeo, campione di Supercoppa ma anche in considerazione di tutti i precedenti favorevoli alla squadra bianconera. Per questo la previsione è una doppia chance: pareggio o vittoria FC Juventus.

Pronostico Sampdoria-Juventus X2

