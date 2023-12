Esito clamoroso nella seconda giornata di ritorno della Serie A Femminile con la Juventus sconfitta a Genova dalla Sampdoria

La vittoria che non ti aspetti. La Sampdoria batte clamorosamente la Juventus alla Sciorba con un gol di Bragonzi, mette un sigillo importantissimo sulla propria stagione e danneggia in modo forse irreparabile il campionato della Juventus e di Joe Montemurro.

La Samp non aveva mai vinto contro la Juventus. Non c’è miglior ritorno a casa possibile per le blucerchiate che finalmente tornavano a giocare in casa virgola dopo l’esordio forzato a Vercelli.

Sampdoria-Juventus 1-0

Che sulla carta non ci sarebbe nemmeno pronostico. La Sampdoria, arrangiata alla meno peggio dopo una stagione drammatica che aveva visto la squadra blucerchiata esclusa dalla Serie A femminile per volontà della sua nuova proprietà, ha chiuso il girone d’andata con un bilancio persino positivo considerando i presupposti. Tante ragazze arrivate all’ultimo istante, senza preparazione, quasi tutte in prestito. E tra i prestiti c’è proprio Asia Bragonzi, cartellino di proprietà della Juventus destinata con ogni probabilità a tornare a Torino nel mercato di gennaio che vestirà il ruolo di grande protagonista nella narrativa del match.

Che possa non essere una partita come le altre lo si intuisce fin dall’inizio. Juventus immediatamente padrona del gioco irretita da una Sampdoria estremamente attenta e abile a chiudere ogni spazio in difesa. Una partita giocata splendidamente a tavolino dal tecnico blucerchiato Salvatore Mango, tutte le sue contromisure per cercare di arginare le potenzialità offensive della Juventus sembrano avere successo nella prima mezzora di gara. E la Samp riesce persino a rendersi pericolosa in contropiede in almeno un paio di occasioni.

La Juve si vede poco e quasi esclusivamente su calcio piazzato: mai così sterile la manovra offensiva delle bianconere che arrivavano da quattro vittorie consecutive con 14 gol all’attivo.

Nel secondo tempo la Sampdoria si presenta molto pericolosamente con una gran conclusione angolatissima di Tarenzi che Peyraud-Magnin neutralizza non senza preoccupazione in calcio d’angolo.

Passano altri 20 minuti di sterile dominio bianconero. Montemurro inserisce Amanda Nilden, poi dopo un’unica conclusione davvero insidiosa – un tiro alto sulla traversa di Beerensteyn,- anche Cantore viene chiamata fuori al termine di una prestazione certo non entusiasmante. Al 70’ Tarenzi, protagonista di una partita di grande sacrificio, viene sostituita da Asia Bragonzi. E dopo un’altra opportunità di Beerensteyn brillantemente neutralizzata da Tampieri, arriva il clamoroso gol partita.

Perfetto il cross di Oliviero e il colpo di testa di Bragonzi è un piccolo capolavoro per traiettoria e scelta di tempo: imprendibile. Bragonzi non esulta: ma il cuore è alle stelle.

Palpitazioni fino al termine del match con la Juve che colleziona calci piazzati e offensive, sempre molto sterili: ci provano Garbino, Cascarino, Bonansea ma la palla non entra.

In classifica

La sconfitta di Genova potrebbe costare carissima alla Juventus, che potrebbe scivolare a sei punti dalla Roma – impegnata domani a Como – ed essere considerevolmente avvicinata dalla Fiorentina, impegnata nel posticipo di lunedì in casa contro l’Inter in uno scontro diretto che vale il terzo posto.

La Sampdoria scavalca clamorosamente il Milan, fermato in casa dal Napoli su un pareggio molto sofferto, ed è sesta. Un risultato assolutamente insperato alla vigilia di questa stagione per i blucerchiati.