Domenica 17 dicembre alle ore 15:00 in campo Como-Roma, match valido per l’11° turno di Serie A femminile. Di fronte la rivelazione lombarda e le campionesse d’Italia che hanno tutte le carte in regola per vincere ancora lo scudetto. Ma questo incontro non è facile da vincere, vi spieghiamo perché.

Como-Roma, la partita

La Roma è reduce dalla prima sconfitta in Champions League, ma in campionato finora ha sempre vinto. Il Como femminile invece dopo un inizio sorprendente nelle ultime settimane ha rallentato. Tuttavia è ancora 5° classifica, a riprova del buon lavoro fatto da mister Bruzzano. Quindi ci aspettiamo un match con la Roma avvantaggiata, ma non troppo, perché le lombarde hanno avuto più tempo per prepararlo, non avendo impegni infrasettimanali.

Dove si gioca Como-Roma donne

Ecco tutto quello che dovete sapere sul match fra lariane e giallorosse in campionato:

Partita: Como-Roma femminile

Data : 17 dicembre 2023

: 17 dicembre 2023 Calcio d’inizio : ore 15:00

: ore 15:00 Dove si gioca : Ferruccio di Seregno (MB)

: Ferruccio di Seregno (MB) Come vederla in streaming: su Dazn.

I biglietti per seguire la partita allo stadio sono in vendita sul sito internet Vivaticket oppure si possono acquistare alla biglietteria dello stadio il giorno dell’incontro.

Se invece ti interessano tutte le partite dell’11° turno di Serie A, nel seguente video tratto dal Dsw calcio femminile trovi le presentazioni.

Probabili formazioni Como vs Roma

Como Women

Le lariane per questo incontro ritrovano l’attaccante classe 1999 Greta Di Luzio tornata a disposizione dopo un lungo infortunio di 9 mesi. Per lei possibile subentro a gara in corso, visto che almeno inizialmente l’allenatore Bruzzano potrebbe schierare in avanti Sevenius e Monnecchi, per cercare di perforare la difesa avversaria.

Roma donne

Mister Spugna pensa a diversi cambiamenti dopo l’impegno ravvicinato di coppa. Per questo potrebbero partire dall’inizio calciatrici come Serturini e Greggi, inizialmente in panchina contro il PSG, ma non si escludono altre novità dell’ultima ora. Gestire le forze è necessario in casa giallorossa, visto che mercoledì 20 dicembre si torna in campo contro il PSG in Champions.

Pronostico Como-Roma femminile

Il Como donne viene da due pareggi a reti bianche, quindi ultimamente fa fatica a segnare. La Roma invece ha realizzato sempre almeno 2 gol nelle ultime gare di campionato. Per questo e sulla base della classifica, la lupa è favorita. Ma c’è il rischio stanchezza che incombe sulla squadra allenata da Spugna, che dovrà scegliere bene le giocatrici da schierare per evitare brutte sorprese. L’AS Roma ha comunque il favore del pronostico.

Previsione Como-Roma femminile: 2