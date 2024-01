Il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia femminile si completa con Sassuolo-Milan, l’ultima partita fra le gare d’andata in calendario. Si tratta di un match molto significativo non solo per questa competizione, ma anche per gli equilibri che comporta in chiave campionato.

Sassuolo-Milan quarti di Coppa Italia

Analizzando la classifica di campionato, dopo dodici turni, la situazione è davvero curiosa e forse imprevista rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia. Il Sassuolo è sesto, ed è davanti: con quattro punti di vantaggio. Il Milan women è in una situazione davvero difficile. L’ipotesi che la squadra rossonera possa raggiungere il terzo posto in classifica, quello che vale la qualificazione alla Champions League, è davvero inverosimile: si tratta di recuperare 18 punti da qui alla fine della stagione sulla Fiorentina. Aritmeticamente ci sta; secondo buon senso sembra impossibile. Dunque la Coppa Italia per la squadra rossonera diventa l’occasione di salvare il salvabile in una stagione ormai irrimediabilmente compromessa.

Sassuolo-Milan in streaming su Youtube

Anche la partita in programma al Ricci di Sassuolo sarà garantita al grande pubblico dallo streaming gratuito distribuito sul canale YouTube ufficiale della Federcalcio, lo stesso che ogni settimana propone anche gli highlights del massimo campionato.

Partita : Sassuolo vs Milan

: Sassuolo vs Milan Data : 18 gennaio 2024

: 18 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 15:00

: ore 15:00 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci di Sassuolo

: Stadio Enzo Ricci di Sassuolo Dove vederla in streaming: canale Youtube della FIGC.

Sassuolo-Milan, precedenti e curiosità

Il Milan femminile, che non vince una partita ufficiale dal 22 ottobre e da otto gare non riesce a mantenere imbattuta la propria porta – dieci i gol subiti in questo segmento di stagione – arriva dalla sconfitta di Biella contro la Juventus. Una buona gara per la verità quella del Milan sotto l’aspetto dell’impegno, dell’applicazione e della quantità di gioco. Ma che ancora una volta ha evidenziato le difficoltà della squadra di Corelli nel trovare la via della rete avversaria. La squadra si sta guardando intorno sul mercato, ma per ora non ci sono notizie né movimenti ufficiali.

Sassuolo vittorioso invece proprio a Milano, contro l’Inter, grazie al terzo centro stagionale di Chiara Beccari: per le emiliane due vittorie nelle ultime tre partite. Il bilancio degli scontri diretti dice che il Milan è superfavorito: sette vittorie delle rossonere a fronte di un solo successo del Sassuolo. Ci sono anche due precedenti di Coppa Italia: doppia vittoria del Milan nella stagione 2018-19 con le rossonere poi eliminate in semifinale dalla Juventus, doppio pareggio nel 2021 che poi avrebbe promosso il Milan in Finale, sconfitto nella gara decisiva dalla Roma, al suo primo trofeo ufficiale.

Nel video del nostro canale DSW calcio femminile una breve sintesi con tutti i temi dei quarti di finale di Coppa Italia donne.

Pronostico Sassuolo-Milan

Sembra essere il pareggio, proprio come nel precedente di campionato dell’11 novembre 2023, il risultato più indicato tra due squadre alle prese con un momento molto particolare. Il tutto in attesa del match di ritorno in programma a cavallo del 6 febbraio e ancora da calendarizzare.

Pronostico Sassuolo-Milan X

