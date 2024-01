Una delle partite più equilibrate dei quarti di finale di Coppa Italia femminile è Inter vs Fiorentina. Un match che può significare moltissimo anche nella lettura della Serie A donne, ormai sempre più vicino alla costituzione delle due poule scudetto e salvezza.

Il testa a testa tra nerazzurre e viola offre spunti interessanti in chiave campionato visto la faticosissima rincorsa della squadra interista al terzo posto, stabilmente occupato dalle toscane. Ma la coppa nazionale potrebbe andare diversamente, ecco perché.

Inter vs Fiorentina di Coppa Italia

In campionato, dopo l’ultima pesantissima sconfitta in casa dell’Inter contro il Sassuolo e la contestuale vittoria della Fiorentina a Napoli ci sono 11 punti fra le due squadre a favore delle viola. Lo scontro diretto, poco prima di Natale, si è dimostrato un’ulteriore testimonianza di come l’Inter abbia bisogno di alzare, e di molto, il proprio livello di gioco se vuole davvero recuperare.

In questa stagione pronostici favorevoli alla Viola: un pareggio a Sesto San Giovanni e una netta vittoria della squadra di De La Fuente al Viola Park. Può la Coppa Italia garantire alla squadra di Rita Guarino quelle soddisfazioni che sono mancate fino a oggi? Indubbiamente per l’Inter questa è una occasione importante per alzare la soglia di aspettative e obiettivi di una stagione che rischia di concludersi con ben poche soddisfazioni.

Dove vedere Inter-Fiorentina gratis

Buone notizie per gli appassionati, la partita Coppa Italia Femminile fra nerazzurre e viola si può guardare in streaming sul canale YouTube ufficiale della FIGC Femminile. Ecco le info sull’incontro:

Partita : Inter vs Fiorentina

: Inter vs Fiorentina Data : 17 gennaio 2024

: 17 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 15:00

: ore 15:00 Dove si gioca : Arena Civica Gianni Brera di Milano

: Arena Civica Gianni Brera di Milano Come vederla in streaming: su Youtube.

Fiorentina vs Inter ultime news

La sfida Fiorentina vs Inter femminile è una delle più ricche dal punto di vista del database e delle partite già giocate. Bilancio piuttosto equilibrato considerando a oggi le sei vittorie viola e i cinque successi nerazzurri con due pareggi, l’ultimo dei quali a ottobre. L’ultima vittoria dell’Inter risale alla sfida dello scorso anno, 13 maggio 2023.

Sarà una partita caratterizzata anche dalle novità. L’attesa ovviamente è per Magull, appena annunciata dall’Inter e per Madelen Janogy, attaccante svedese che arriva alla Fiorentina tra molte premesse. Le due giocatrici sono neo acquisti, ma potrebbero fare il loro esordio. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa nel 2021: vittoria dell’Inter in casa (2-0) che la Fiorentina non riesce a ribaltare nel match di ritorno: si tratta dell’unico precedente tra le due squadre al di fuori della Serie A.

Pronostico Inter-Fiorentina di coppa

La doppia sfida, gara di ritorno in programma a cavallo del 6 febbraio in data e orario da definire, offre un contesto più ampio a questa sfida che va letto nell’arco di entrambe le partite. Non c’è dubbio che questa stagione abbia dimostrato una netta superiorità da parte della Fiorentina nel confronto diretto. Ma le nerazzurre in casa possono dire la loro, e costringere la squadra avversaria sulla difensiva per poi giocarsi tutto al Viola Park. Chi passa il turno affronta la vincente di Sampdoria-Juventus.

Pronostico Inter vs Fiorentina 1X