Considerata per molti anni una delle dieci giocatrici più forti in attività, Lina Magull è una fuoriclasse che porta una dote importantissima al campionato di calcio femminile italiano.

A chiamarla è l’Inter, alla disperata ricerca di un’affermazione definitiva che passa attraverso la qualificazione alla Champions League che la squadra nerazzurra non ha mai ottenuto. Serve un terzo posto in campionato.

Chi è Lina Magull

Lina Magull, 29 anni, arriva dal Bayern Monaco dove ha giocato nelle sue ultime sette stagioni. In carriera ha vinto tutto a livello nazionale e internazionali. Quattro campionati tedeschi equamente divisi tra Wolfsburg e Bayern, due Coppe di Germania ma soprattutto due edizioni consecutive di Champions League con il Wolsburg tra 2012 e 2014. Una vincente per classe e DNA che vanta 75 presenze e 22 gol con la maglia della Nazionale.

La chiamata dell’Inter arriva in un momento molto importante: perché la squadra nerazzurra è in affanno, e la situazione con la sconfitta in casa subita dal Sassuolo non è certo migliorata. Il gap nei confronti della Fiorentina, terza in classifica comincia a farsi davvero molto pesante: undici punti. Magull è un arrivo fondamentale che sotto l’aspetto dell’esperienza può risultare decisiva per quelle che sono le ambizioni della squadra allenata da Rita Guarino.

Lina Magull “Entusiasta di giocare in Italia”

Per Lina Magull si tratta della prima esperienza in assoluto all’estero, fino a oggi aveva sempre giocato con i club tedeschi della Bundesliga: “Era giusto che cominciassi a fare qualcosa di diverso e che mi misurasse con nuove sfide. Sono felice di avere scelto l’Italia e l’Inter che mi sembra avere le idee molto chiare per far crescere la sua realtà femminile almeno quanto è riuscita a imporre quella maschile a livello internazionale. Sono molto felice di essere qui e sono pronta a dare il mio contributo”.

Lina sarà la prima giocatrice tedesca dell’Inter. Che storicamente deve moltissimo ai calciatori tedeschi che in nerazzurro a livello maschile hanno vinto molto, se non quasi tutto: “So che il rapporto tra la Germania e l’Inter è molto stretto. Dunque per me questo è a maggior ragione un grande onore. Dovrò ambientarmi, cercherò di farlo in fretta ma non penso ci saranno particolari difficoltà: stanno facendo di tutto per mettermi a mio agio e conto di poter dare il mio contributo fin da subito”.

Lina conosce bene Rita Guarino: “Abbiamo avuto modo di confrontarci e di parlare, sono sicura di poter imparare molte cose da lei e di poter garantire qualche consiglio che possa essere utile alla squadra. Ogni sfida è importante soprattutto quando decidi di fare della tua vita una competizione, il primo test e contro se stessi, capire quanto si può ancora crescere quanto spazio di miglioramento è ancora possibile. Partirò certamente da qui…”

Un nome di valore assoluto

Il nome di Lina Magull diventa indubbiamente un importantissimo biglietto da visita anche per il campionato italiano di Serie A Femminile che acquisisce nel proprio roster una delle giocatrici più forti di sempre: “Stiamo assistendo a una crescita sostanziale di tutto il movimento ma credo che proprio qui in Italia virgola in modo particolare, si stia facendo un buon lavoro. È bello vedere che ci siano squadre maschili di grande tradizione che abbiano deciso di investire nelle rappresentative femminili e che l’obiettivo di migliorare se anche quello di portare a giocare in Italia molte giocatrici dall’estero. Sono convinta che si possa fare davvero molto bene…”.

L’arrivo di Lina Magull, il cui esordio è atteso a brevissimo – se non in Coppa Italia sicuramente già nel big match contro la Roma in programma sabato prossimo alle 15 – va a colmare le difficoltà dell’Inter legate al brutto infortunio di Karchouni, operata ai legamenti del ginocchio sinistro la settimana scorsa e la cui stagione, purtroppo, è già finita. Si tratta di uno degli acquisti più ambiziosi di sempre del calcio femminile italiano, uno dei nomi più importanti mai arrivati nel campionato di Serie A.

Lina Magull ha firmato un contratto pluriennale valido fino al 30 giugno 2026.