Il legame che unisce Sara Gama ai colori bianconeri è questo, ma anche tanto altro.

Il forte sentimento di appartenenza che ha accompagnato Sara dal primo giorno in cui ha deciso di iniziare questo splendido viaggio con le Juventus Women – quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione – quasi sette anni dopo è stato uno dei principali motivi per cui la nostra capitana ha deciso di prolungare la sua storia con i nostri colori. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 2025.