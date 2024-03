Juventus women calciomercato, la società bianconera rinnova il contratto di Cristiana Girelli. Ecco perché e fino a quando

A distanza di poche settimane dall’esonero di Joe Montemurro arriva la prima risposta della Juventus sul futuro della squadra bianconera. Ed è il rinnovo di Cristiana Girelli fino al giugno del prossimo anno con una opzione su un ulteriore prolungamento fino alla fine della stagione del 2026.

Juventus e Cristiana Girelli ancora insieme

L’annuncio è arrivato alla vigilia del match che la Juventus Women ospita contro la Fiorentina, determinante nella rincorsa alla Roma femminile che dopo il successo di Milano sull’Inter è sempre più lanciata verso il secondo scudetto consecutivo.

Cristiana Girelli è una colonna della Juventus femminile dal 2018, quando la società individuò proprio in lei Bonansea, Gama, Rosucci e Cernoia il nucleo sul quale creare una squadra che vincerà tutto.

Cristiana diventa la giocatrice simbolo della Juventus: è anche il primo capitano in campo del nuovo corso. Il coronamento perfetto di una carriera che con la Juve le consentirà di vincere tutto.

Il prossimo sarà il suo settimo campionato con la Juventus Fc: ed è un segnale significativo del fatto che la Juve punta proprio sulla sua esperienza e sul suo carattere per rilanciare le ambizioni del club dopo una stagione complicata, per quanto impreziosita dalla vittoria di Supercoppa del gennaio scorso.

Juventus women Girelli“Il mio destino è bianconero”

‘Soddisfazione’ è espressa dal comunicato ufficiale della Juventus. Ma anche dalla giocatrice che parla in termini chiari della sua scelta che arriva a 33 anni compiuti. Il che fa pensare che la Juventus potrebbe essere la sua scelta ultima e definitiva: “Il mio è un futuro in bianco e nero – spiega Cristiana Girelli – la speranza è quella di avere ancora tantissime vittorie da regalare a questa società e ai nostri tifosi. Voglio pensare che ci siano ancora tanti momenti belli da raccontare come quelli che abbiamo vissuto in questi anni. Alla Juventus sto vivendo bellissime sensazioni, sono molto felice di quella che è la mia vita e di quella che è la mia scelta”.

Nel corso delle sue presenze in Nazionale è evidente che Girelli sia uno dei punti di riferimento del gruppo azzurro, riconfermatissima anche in vista delle prime due sfide per le qualificazioni al campionato europeo del 2025 contro Olanda e Finlandia.

Un ruolo che a Cristiana piace: “É inutile sottolineare che essere un modello per le giovani giocatrici mi riempia di orgoglio. Ma non voglio nemmeno essere sopravvalutata. Sono semplicemente una calciatrice che ama enormemente quello che fa”.

L’obiettivo è l’Europa: “Giocare allo Stadium contro squadre storiche come Chelsea, Lione e Wolfsburg, segnare in Champions League è qualcosa di indelebile. Dobbiamo ricreare le condizioni per vivere altre notti così”.

I numeri di Cristiana Girelli

Cristiana Girelli è una calciatrice da Record. A gennaio ha conquistato la sua 11esima Supercoppa: cui si aggiungono nove titoli (tre con il Bardolino, due con il Brescia e quattro con la Juve) e otto Coppa Italia. MVP e top scorer di Serie A nel 2021, Hall of Famer del calcio femminile italiano nel 2022.

Una delle primissime calciatrici italiani a legarsi a procuratori professionisti legati al mercato maschile, un dettaglio fondamentale per condurre il calcio femminile verso il professionismo.

Con 109 presenze è al settimo posto tra le giocatrici bianconere più presenti di tutti i tempi in Serie A ed è la miglior marcatrice in assoluto nella storia bianconera con 81 gol in campionato. Cui se ne aggiungono 15 in coppa nazionale e altri 16 in coppe internazionali.

In Nazionale Girelli vanta un saldo di 54 gol in 111 partite l’ultimo dei quali segnati proprio all’Inghilterra, in occasione dell’ultima amichevole ufficiale a febbraio. A distanza di undici anni dal primo marcato nel 2013 alla Romania nelle qualificazioni al Mondiale.