La conferma è arrivata direttamente dal club, il Leicester City Women, prestigiosa squadra di Super League inglese che ha confermato il provvedimento adottato nei confronti del suo allenatore, Willie Kirk.

Leicester, allenatore indagato e sospeso

Kirk, 45 anni, è sotto indagine per una presunta relazione sentimentale con una delle sue giocatrici, appena adolescente. La notizia è stata confermata dopo l’ultimo turno di campionato, quanto il Leicester si è presentato in campo a Prenton Park battendo il Liverpool nei quarti di finale di FA Cup, ma senza il suo allenatore. Ai giornalisti, che chiedevano i motivi dell’assenza, il club non ha potuto far altro che confermare la sospensione del tecnico.

“Un atto dovuto” dice il laconico comunicato nel quale la società spiega che in considerazione dell’indagine, la sospensione consentirà all’allenatore di difendere la sua posizione nelle sedi più opportune.

Un altro caso eclatante

Si tratta del secondo caso di questo genere dopo quello reso noto alcuni mesi fa e avvenuto sempre al Leicester. Un altro tecnico, Jonathan Morgan, aveva confessato di aver avuto una relazione “segreta” di tre anni con una delle sue giocatrici, iniziata quando questa aveva solo 17 anni.

Di fronte alla conferma delle accuse Morgan è stato licenziato dallo Sheffield United, dove si era trasferito al termine della sua esperienza al Leicester, il mese scorso.

La vicenda aveva avuto enorme risalto sui giornali. Soprattutto dopo che la madre della ragazza, che ha saputo solo in seguito della questione, ha

descritto questo rapporto che l’allenatore aveva definito ‘sentimentale’ come una relazione “inappropriata e immorale”.

Al momento Willie Kirk si è messo a disposizione del club per tutte le indagini interne del caso. E a occuparsi della squadra sono la vice Jennifer Foster e Stephen Kirby.

Imbarazzo e silenzio

Il caso di Willie Kirk ha messo in un certo imbarazzo non solo il Leicester ma anche la FA e la Women in Football, una delle associazioni di maggior rilievo del Regno Unito del quale il tecnico del Leicester, ora sospeso, è uno dei testimonial e portavoce ufficiali.

La Women in Football, il cui direttore è Jo Tongue, l’agente di Kirk, aveva presentato il tecnico tra i relatori del congresso organizzato allo stadio di Wembley a fine mese. La Women in Football è un’organizzazione che sostiene il talento femminile nel tentativo di un maggiore coinvolgimento delle donne che lavorano nel settore del calcio professionistico. Dopo quanto accaduto Tongue ha escluso il tecnico dall’evento rimuovendolo dal sito della sua agenzia. Un problema di immagine non da poco per il calcio femminile inglese. In un contesto già messo a dura prova dai recenti scandali avvenuti negli Stati Uniti.

Sospeso fino a nuovo ordine

Kirk, che è scozzese, ha chiuso la sua carriera di giocatore professionista con la maglia del Preston Athletic e ha iniziato la sua carriera manageriale in Scozia con la divisa dell’Hibernian nel 2006. A seguire un ritorno sulla panchina del club di casa per poi dedicarsi esclusivamente al calcio femminile prima come assistente al Manchester United e poi come primo allenatore all’Everton per quattro anni per poi trasferirsi al Leicester nel luglio 2022 dove ha sostituito Lydia Bedford.

Il Leicester, semifinalista di FA Cup insieme a Man United, Tottenham e Chelsea, è settimo nella Super League inglese e giocherà proprio contro il Tottenham domenica prossima.