Quinto risultato utile esterno consecutivo per la Sampdoria che si conferma squadra strepitosa per rendimento sul campo esterno e conquista una vittoria importantissimo sul campo del Como che cambia completamente le prospettive di campionato di una squadra che a questo torneo inizialmente non doveva nemmeno essere iscritta. Decisivo il gol in avvio di Schatzer, legittimato poi da una prestazione attenta e puntuale.

Per la Samp dopo la vittoria sulla Juventus che ha chiuso il 2023 è un autentico momento magico sul quale costruire un futuro ambizioso…

Como-Sampdoria 0-1

Sampdoria senza Bragonzi, ma con idee chiare e molta determinazione. Como Women che non vince da cinque partite e ha un disperato bisogno di ritrovare consistenza in zona gol. Tutto questo si traduce in una dinamica piuttosto chiara che vede il Como in affanno, macchinoso, prigioniero delle proprie paure e tensioni; mentre la Sampdoria con estrema semplicità fa vedere le cose migliori. Dopo 8’ la Samp è in vantaggio: bel movimento di Oliviero che si isola e crossa con precisione, perentorio colpo di testa di Eva Schatzer che vale il vantaggio e i tre punti. La Samp segna relativamente pochi gol, solo nove fino a oggi: ma tutti decisivi, proprio come questo, il secondo centro stagionale per la centrocampista 18enne in prestito dalla Juventus, già a bersaglio all’Arena Civica nell’1-1 contro l’Inter.

Como macchinoso e spuntato: un colpo di testa di Karlenas su cross di Monnecchi è una dlele poche cose davvero importanti del primo tempo che si chiude con un tiro-cross insidioso di Cecotti ma soprattutto con la clamorosa palla gol del raddoppio che Oliviero spara centralmente addosso a Korenciova.

Inserendo prima Martinova per Monnecchi, poi Vaitukaityte e infine anche Arcangeli per Sevenius, Marco Bruzzano tenta in tutte le maniere di dare una sveglia alla fase offensiva della sua squadra, che per la verità non è nemmeno troppo fortunata considerando anche due conclusioni che si stampano sul palo proprio con Martinovic e Hilaj. Tampieri sale in cattedra salvando il risultato in almeno un paio di occasioni ma la Samp non rinuncia mai ad attaccare gli spazi e a cercare il raddoppio negato a dieci minuti dalla fine da Korenciova con uno splendido intervento su Battelani.

La Samp regge l’urto del Como con ordine senza mai rischiare moltissimo. E porta a casa una vittoria davvero significativa dietro la quale la squadra blucerchiata, ormai, non può più nascondersi.

In classifica

Pur senza effettuare sorpassi, la Sampdoria compie un passo davvero importante per allontanarsi in modo forse definitivo dalla zona retrocessione e puntare con decisione a quell’accesso alla poule scudetto che significherebbe salvezza con larghissimo anticipo per la squadra di Salvatore Mango.

La Samp, cinque vittorie in dodici partite, tre risultati utili consecutivi, è già molto al di là delle più rosee aspettative di inizio stagioni con 14 punti e si trova a una sola lunghezza dal Como, che non vince da oltre due mesi ed è precipitato in classifica, e addirittura a tre dall’Inter che la prossima settimana battendo il Napoli, sconfitto ieri dalla Fiorentina, potrebbe addirittura agganciare al quarto posto.

Il Como sembra essere definitivamente ridimensionato rispetto alla splendida squadra che nelle prime giornate aveva tenuto il passo delle migliori. Lariane che nel posticipo di lunedì prossimo saranno ospiti al Vismara di un Milan ulteriormente sconfitto dalla Juve e ancora più in crisi.